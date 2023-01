8 detenidos y 24 retenidos tras la liberación de Huarte

El gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, dijo en rueda de prensa que hay 8 detenidos y 20 o 24 personas más fueron retenidas tras la liberación de Felipe Huarte, secuestrado por ETA. "Los implicados directamente pasarán a la jurisdicción militar, los indirectos a la ordinaria. Y si no hay nada, quedarán libres”, dijo tras aclarar que están detenidos por el secuestro y no por el conflicto laboral en Torfinasa. Por su parte, Felipe Huarte, afeitado y con corbata, explicó a los periodistas detalles de su cautiverio, pero ninguno sobre el pago del rescate. Dijo que habló poco con los secuestradores, que siempre le trataban de usted y hablaban euskera entre ellos. Sí le pidieron detalles al conocer que el empresario había sido campeón del mundo de Pelota. Recuerda que comió muchos bocadillos de carne y el pan no era del día.