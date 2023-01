ETA liberó a Felipe Huarte a 2 kilómetros de Irún

El industrial navarro Felipe Huarte fue liberado por ETA a dos kilómetros de Irún, tras moverlo durante hora y media por carreteras secundarias cambiando de coches y a pie por el monte. Cuando quedó libre se quitó el caperuzón y se dio cuenta de que estaba a unos 300 metros de la carretera general de San Sebastián a Irún. Llegó al bar Arzac de Irún a las 8 menos cuarto de la noche, se identificó y llamó a su familia. Allí mismo cenó sopa y chuletas y reconoció estar muy cansado. Al llegar su familia al bar, les dijo que había dormido en el suelo, en un saco de montañero, en un lugar frío. Después declaró a la prensa: “Me han tratado bien. Perdí la noción del tiempo y la situación pero creo que estuve en una zona rural. Me trasladaron una vez de sitio. Normalmente me custodiaban dos personas. Me facilitaron ropa nueva”, añadió.