Juan Huarte niega ningún contacto personal con ETA

Juan Huarte, hermano del industrial Felipe Huarte secuestrado por ETA hace tres días, negó haber tenido ningún contacto personal con ETA durante su estancia en Biarritz, adonde acudió en busca de “contactos. No me moví del hotel”, recalcó. Indicó que no había ninguna noticia que dar y que “también nosotros quisiéramos saber de dónde salió la euforia del viernes por la tarde”. Según dijo, “el tema central de las peticiones de ellos era el del conflicto de Torfinasa y ya está resuelto”.

Siniestro.- Jesús Fernando Antoñanzas Cuba, camionero de 27 años de Gallipienzo, provocó la muerte de 6 personas y heridas a otras en la humilde whiskería La Vaquita, de Sevilla, tras rociar con gasolina el establecimiento después de ser humillado por las señoritas alternadoras del local.