Radio Requeté se trasladó a sus nuevos estudios

Radio Requeté (hoy Radio Pamplona) trasladó todos sus departamentos al bajo del número 17 de la calle Yanguas y Miranda desde sus instalaciones en la avenida del General Franco (hoy, Baja Navarra). Tiene locutorios y otras dependencias.

Zoco, en el fútbol por aburrimiento. Ignacio Zoco, el capitán del Real Madrid, confesó en una entrevista que empezó a jugar al fútbol por aburrimiento. “Quería jugar a otras cosas, por ejemplo al baloncesto, pero casi me quedaba solo así que la solución fue ponerme a darle patadas al balón”, dijo. “Empecé de broma pero ahora me lo tomo muy en serio y me cuido mucho”, reconoció. Cuando se retire regresará a Pamplona a vivir, porque aquí tiene un negocio de vallas metálicas. Es con Amancio el más veterano de la plantilla. Dice que su esposa, María Ostiz, es “una señora de su casa que graba discos”.