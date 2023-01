Pamplona se planteaba aceptar mujeres en la Policía Municipal

El hecho no habrá sorprendido a nadie. Una vez más, acaba de declararse prácticamente desierta una convocatoria de vacantes para la Policía Municipal de Pamplona. Había 25 plazas, se presentaron 5 candidatos y 3 no cumplían los requisitos y no pudieron hacer el examen. El Ayuntamiento decidió no formular una nueva convocatoria, como tradicionalmente venía haciéndose en tanto no varíen de alguna manera las condiciones actua1es. Mientras tanto, por primera vez ha sonado al más alto nivel dentro de la Casa Consistorial la fórmula de agentes femeninos de tráfico.

Alemania del Este.- El próximo mes de mayo, España y la República Democrática de Alemania intercambiarán embajadores, con lo que será el primer país del bloque comunista que establezca relaciones diplomáticas con España.