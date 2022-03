La empresa navarra se lanza a la carrera para autogenerar su energía

Y no solo es cuestión de costes, sino también por la pura necesidad de mitigar la enorme exposición al riesgo debido a la dependencia que tiene toda Europa a la importación de energías fósiles. Un mundo globalizado había generado una falsa confianza en la estabilidad del suministro de la energía, pero los recientes acontecimientos han demostrado lo vulnerable que es la economía de los Veintisiete. Evitar los sustos del norte de África, como sucedió a principios de noviembre del año pasado con el corte del gaseoducto que atravesaba Marruecos, y empezar a romper amarras con Rusia, cuyo gas se ha convertido en una herramienta de política exterior con la que el Kremlin chantajea a sus vecinos y en una fuente de ingresos para financiar su agresividad militar, se ha convertido en una prioridad absoluta.

Los vaivenes en el precio del gas y la electricidad ya había provocado en los últimos meses algunas interrupciones puntuales en la actividad de fábricas de regiones colindantes, como sucedió en octubre del año pasado con la línea de producción de brócoli en una planta propiedad de Congelados de Navarra en La Rioja. Este ha sido un problema cada vez más acuciante, sobre todo en la medida en que los contratos de suministro han ido caducando y ha sido preciso negociarlos con precios que pueden multiplicar por tres, cuatro o cinco la factura. A la necesidad de ganar una relativa autonomía y recortar la factura energética se añade la voluntad de contribuir al recorte de emisiones contaminantes y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad medioambiental, tal como propugna en el Pacto Verde europeo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Todos estos factores han contribuido a que, en un continuo goteo, más y más compañías con presencia en Navarra vayan anunciando proyectos para la instalación de placas solares para la autogeneración de electricidad y otros sistemas de racionalización del consumo energético. Uno de los ejemplos más mediáticos en los últimos meses fue el protagonizado por la planta de Schneider Electric en Puente la Reina, dedicada a la producción de interruptores y enchufes. Gracias a una instalación de 817 kWp en paneles solares, esta fábrica con 320 trabajadores ya es capaz de autoabastecerse en un 20% de sus necesidades de electricidad.

El sistema de Schneider, una microrred diseñada, instalada y mantenida por Acciona Energía, aúna la producción fotovoltaica con su almacenamiento en baterías, de forma que una inteligencia artificial con aprendizaje automatizado (machine learning) es la que gestiona todos estos recursos de la forma más eficiente posible. Tal como se explicó durante la presentación oficial de este proyecto a finales de enero, no se requirieron inversiones por parte de Schneider, que contrató este sistema como un servicio a Acciona Energía y gracias al que obtiene un descuento en su factura eléctrica de entre un 6% y un 10% anual.

Este no es el único caso de colaboración entre dos compañías para promover iniciativas de autogeneración eléctrica. Hace poco menos de un mes que Gestamp, que cuenta con plantas en Orkoien y Noáin, anunció su alianza con Powen para cubrir con paneles solares los tejados de todas sus fábricas en España y Portugal. Ambas empresas han formalizado un “contrato marco de compraventa de energía onsite fotovoltaica”, de manera que Powen se ocupa de la instalación y el mantenimiento de los paneles solares, que sumarán 26,9 MWp y podrán generar 35 GWh al año. De estos casi el 90% se utilizarán para cubrir las necesidades energéticas de las plantas de Gestamp, que se dedican a producir piezas metálicas para la automoción. En el caso concreto de sus dos fábricas en Navarra, sumarán una potencia instalada de 3,4MWp que podrán producir unos 3,3 GWh de electricidad al año.

Uno de los últimos proyectos de autogeneración que se ha dado a conocer concierne a Volkswagen Navarra, la mayor empresa industrial de la Comunidad foral. Lo anunció recientemente su presidente, Markus Haupt, durante un desayuno empresarial organizado por Diario de Navarra y Brandok. Por el momento se ha deslizado muy poca información sobre esta iniciativa, pero la propia empresa confirmó que estaba en conversaciones con el Gobierno de Navarra para promover la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de los talleres para la autogeneración eléctrica. Sí que se sabe que el proyecto constará de dos fases, para la primera de las cuales todavía se está barajando colocar distintas potencias fotovoltaicas. Tampoco se han facilitado datos sobre la complejidad del sistema, del que se desconoce si contará con baterías o alguna otra novedad para la gestión inteligente de la energía.

PROYECTOS REACTIVADOS

Falcón Electrónica, empresa de 180 trabajadores dedicada al diseño y a la fabricación de equipos electrónicos a medida, completó hace dos meses sus instalaciones de autogeneración con las que cubre entre el 30% y el 40% de su consumo eléctrico anual. La idea surgió hace más de dos años como una iniciativa orientada principalmente a reducir la huella de carbono y “por responsabilidad medioambiental”, según relata su directora general, Yolanda Falcón. Esta compañía de tamaño mediano llevaba tiempo “dándole vueltas” a la posibilidad de colocar paneles solares, pero esperaron a que la tecnología “estuviera madura”. “Nuestra actividad no requiere un consumo eléctrico intensivo y la rentabilidad del proyecto no era muy alta”, explica Falcón.

La pandemia obligó a cancelar temporalmente la materialización del proyecto, que se retomó el año pasado para abordarlo en dos fases. La primera supuso una instalación fotovoltaica de 211 KWp capaces de producir 275 MWh por año. Posteriormente, se colocaron otros 110 KWp que permiten añadir 142 MWh más para alimentar las necesidades energéticas de los 7.700 metros cuadrados de su sede en Peralta. El sistema no cuenta con baterías, que hubieran encarecido el presupuesto, porque “la curva de la demanda es similar a la de generación”. Falcón Electrónica ha optado por un modelo en propiedad y esperan que tenga retorno en siete años. Aunque la motivación original era medioambiental, Yolanda Falcón reconoce lo oportuno que ha resultado este proyecto para capear el “absurdo” nivel de precios que ha alcanzado la electricidad en las últimas semanas.

A raíz de la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea propuso hace unos pocos días un esbozo de plan, denominado REPowerEU, con el que se pretende acelerar “mucho antes de 2030” la reducción en el uso de combustibles fósiles en hogares, edificios e industrias mediante la autogeneración eléctrica y la mejora en eficiencia, un guante que ya han recogido muchas empresas navarras.

CLAVES

​

Aspectos a considerar para los proyectos de autogeneración



1 Factura. El fluctuante precio de la electricidad, que ha alcanzado picos históricos, ha provocado que cuadrar la cuentas en muchas empresas se convierta en deporte de riesgo. Los sistemas de autogeneración minimizan esta debilidad y logran acotar la factura de la luz en porcentajes significativos, que varían en función del modelo elegido: en propiedad o como servicio.



2 Modelo. Hay empresas que optan por la modalidad de los sistemas de autogeneración como servicio. Se evitan así el desembolso necesario para lograr una cierta autonomía energética, aunque el recorte en la factura llega a un máximo del 10%. Quienes optan por la propiedad, precisan varios años para amortizar el gasto y obtener un retorno. En este caso el ahorro puede llegar al 40%.



3 Baterías. El elevado coste de las baterías para almacenar la energía que no se consume lleva a que solo se compense cuando la curva de generación no se corresponde con la demanda. En la mayoría de las empresas, salvo aquellas cuya actividad abarque las 24 horas, no resulta favorable económicamente.



4 Sostenibilidad. El ahorro económico no es el único aliciente para lanzarse a la instalación de sistemas de autogeneración. Cada vez son más las grandes empresas que requieren a sus proveedores un compromiso con la sostenibilidad, lo que incluye el respeto por el medioambiente. Por tanto, la reducción de la huella de carbono será pronto un requisito ineludible para optar a contratos.



5 Autonomía. La reciente crisis desatada por la invasión a Ucrania ha abierto los ojos a la Unión Europea y ha evidenciado el problema que supone la dependencia del gas procedente de Rusia. Si previamente ya existían iniciativas de la Comisión Europea para aumentar progresivamente la autonomía energética, la agresión militar rusa ha acelerado los planes para lograr este objetivo cuanto antes. Ello se traducirá en ayudas y fondos comunitarios para ayudar en la transición hacia la independencia energética.