Los sindicatos abren la puerta a una contención salarial “condicionada”

La invasión de Ucrania por Rusia ha acelerado el descontrol de los precios y ha abierto un nuevo frente para empresarios y sindicatos: los salarios. Este miércoles, los líderes de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y de las centrales UGT y CC OO habían sido citados en una jornada para valorar el alcance de la reforma laboral y analizar sus claves. Pero la centrifugadora de acontecimientos en la que vivimos inmersos se impuso y acabaron hablando de un problema que se avecina: cómo afrontar la negociación salarial en los convenios en medio de la escalada de precios.

“Vamos a ver cuál es el resultado de la invasión de Ucrania por Rusia -avanzó el secretario general de CC OO Navarra, Chechu Rodríguez-. Seguramente eso nos obligará a nosotros y a los diferentes gobiernos a revisar algunas de las cuestiones que hemos pactado y a buscar como parece que ya está buscando el Gobierno del Estado, un pacto de rentas. Pero nosotros insistimos en que un pacto de rentas no va solo de contención de salarios. Estamos dispuestos a hablar de salarios contenidos, pero no estamos dispuestos a que los trabajadores y trabajadoras, al final de este periplo, que no sabemos cuando va a acabar, sean los que pierdan capacidad contractual y salarial”. “En ese camino -añadió Rodríguez- el Gobierno tiene que ser sensible y dejar a las organizaciones que estamos en la mesa discutir sobre condiciones salariales en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito bipartito del diálogo social (patronato y sindicatos), pero tiene que poner encima de la mesa algunas de las cuestiones que afectan a la cuenta corriente de los ciudadanos de este país, como la electricidad y el coste energético, que disparan la inflación hacia arriba... No solo los trabajadores tenemos que aportar la peor parte en una crisis que no hemos generado”.

Jesús Santos, secretario general de UGT, también aludió a las dificultades del momento y aseguró que quizás “haya que dar una vuelta a los parámetros que hemos negociado hasta ahora, porque estamos en una época de guerra”. No obstante, abogó por defender la creación de empleo de la mano de la recién aprobada reforma laboral “y buscar algún tipo de estímulos para que en una coyuntura complicada, con un crecimiento del PIB menor de lo previsto, se contribuya a la generación de actividad y de empleo”.

CEN Y PELIGRO DE ESTANFLACIÓN

Respecto a la posibilidad de que haya un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, afirmó que si la reforma laboral tardó nueve meses en acordarse, “en este tema también lo tenemos complicado”. Advirtió, en todo caso, que si los salarios crecen a la par que la inflación esto daría lugar “a segundas rondas de inflación” y “tendríamos un lío muy gordo”. Sí reconoció que tanto sindicatos como empresarios tienen distintos puntos de vista al respecto, pero advirtió que si los salarios suben mucho y la energía sigue su escalada de costes “podría darse un escenario de estanflación con la economía estancada y los precios al alza”.