Actualizada 02/06/2020 a las 11:24

Jontxo Cibiriáin Osés nos envía su foto leyendo Diario de Navarra desde su balcón: “Como tantas personas estas últimas semanas, he pasado muy buenos ratos disfrutando de la lectura del periódico durante la pandemia. Muchos días he tenido ocasión de aliviar el confinamiento desde el balcón físicamente y, gracias al periódico, intelectualmente, lo que ha resultado muy gratificante. Además de Diario de Navarra, leo varios periódicos al día porque me gusta contar con distintas visiones de la realidad. De igual manera, me intereso por las opiniones de los lectores, la sección de cartas al director o las columnas de opinión ya que enriquecen mi punto de vista”.