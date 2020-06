Actualizada 02/06/2020 a las 11:21

José Francisco Alenza García es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra y nos envía una fotografía desde su lugar de trabajo en un momento de lectura de la edición digital del periódico: “Leo Diario de Navarra y creo que la prensa escrita es imprescindible para estar bien informado y depurar la avalancha de aparentes noticias que nos llegan a través de las redes sociales. También, para filtrar otras muchas informaciones que se vierten a través de la radio o la televisión por tertulianos que creen que saben de todo. Acostumbro a leer Diario de Navarra mientras desayuno. Es entonces cuando puedo determinar los datos o hechos que me resultan de interés y cuando puedo valorar con detenimiento las opiniones de periodistas y comunicadores sobre la actualidad. Reconozco que disfruto más leyendo la edición en papel, pero la versión digital me es imprescindible para archivar las noticias o las opiniones que me resultarán de utilidad en el futuro para mi labor docente y para la de investigación. Otro motivo para empezar el día con Diario de Navarra son las viñetas de Ramón y las de César Oroz con las que nos ofrecen su visión de la actualidad. Su aguda y bienhumorada mirada hace posible que, en medio de noticias tan sombrías y preocupantes como las que estamos teniendo durante la pandemia, pueda aflorar una sonrisa o, en muchas ocasiones, una carcajada”.