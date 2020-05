Actualizada 25/05/2020 a las 09:42

Para Javier Torrens Alzu, el trabajo y la profesionalidad de los periodistas en su tarea de ofrecer información veraz ha quedado particularmente de manifiesto en estos tiempos de crisis: “Estos meses de confinamiento han supuesto un esfuerzo especial y bastante notable para los medios de comunicación, especialmente para los medios escritos. A la vez, he notado que la información que circula por redes sociales es bastante confusa. Demasiada presencia de sabios y opinadores que saben de todo y acaban mareándote la cabeza. Incluso los wasaps y la mensajería más cercana generan una especie de vorágine que no ayuda a la información sino todo lo contrario. Recibimos sin cesar noticias, contra noticias y bulos que despistan mucho a la gente, por lo que se hace necesario mantener una cierta serenidad. Por eso yo aprecio el esfuerzo de los medios escritos, ya que implica una reflexión más contrastada: no se puede poner cualquier cosa por escrito, sea en papel o en web. Eso ayuda mucho a separar el grano de la paja y creo además que está suponiendo una gran labor”.