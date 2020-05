"No quiero vivir infoxicada, por eso leo cada mañana Diario de Navarra"

Actualizada 18/05/2020 a las 10:22

La Organización Mundial de la Salud no ha dejado de advertir sobre una amenaza que ha surgido paralela a la COVID-19: la epidemia de fake news. Falsas noticias que se alimentan de rumores, bulos y datos falsos. Una avalancha de desinformación que, como alertaba la OMS, confunde a la población y la lleva a un estado de pánico y caos que agrava la situación de crisis que vivimos. Es el caso de Estefanía Sacco Curto, quien sufrió en primera persona los efectos de ese aluvión de noticias sin criba al inicio de la crisis sanitaria: “cuando empezó la pandemia pasaba horas mirando la televisión y aquello no me hacía ningún bien. Me di cuenta de que la crisis la tenía yo y que estaba llegando a tal punto que ese nivel de información desmesurada y sin rigor me estaba ‘infoxicando’. Estaba totalmente enferma y angustiada pensando en la gente que se estaba contagiando y muriendo. Me conectaba a todas horas por todos los medios para saber si el virus llegaba a otros países, etc. Hasta que me di cuenta de que no quería vivir así y decidí que iba a leer cada mañana solo un periódico fiable, Diario de Navarra, para saber qué estaba pasando. Además, tomé la decisión de no encender el televisor más que para algo que fuera un disfrute. Así empecé a vivir la pandemia de otra forma y mejoró mi perspectiva”.