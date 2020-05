Fomentar el sentido crítico y la lectura en familia

Actualizada 18/05/2020 a las 10:14

Michel Ochoa Hernández remarca la importancia de saber distinguir la información veraz de los bulos, especialmente a la hora de consumir información en familia: “en las últimas semanas hemos estado expuestos a centenares de bulos, noticias falsas, alertas infundadas, datos erróneos, desinformaciones y medidas que no se corresponden con la normativa real y que llegan a menudo a través de redes sociales. Por eso, porque vivimos expuestos a una oleada de desinformación que afecta aún más a quienes no tienen criterio, me parece fundamental fomentar el sentido crítico en familia y hablar con nuestros hijos de lo que está pasando. En mi caso, comparto muchos ratos de lectura de Diario de Navarra con mis hijos Unai y Andrea y, a lo largo del confinamiento, ha servido para que valoren el hecho de tener criterio”.