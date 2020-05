Información fiable con Diario de Navarra

Actualizada 11/05/2020 a las 12:55

Myriam Domínguez Goñi es una economista pamplonesa que actualmente trabaja en Alemania y vive con su familia en la localidad de Wolfsburg. Esta semana nos envía una foto, en compañía de sus hijos Ana y Marcos, desde su hogar alemán y nos cuenta que sigue “de cerca la actualidad de lo que pasa en Navarra a través de la lectura diaria de la web de diariodenavarra.es”. Explica que, para ella, la información fiable y veraz está siendo fundamental para manejarse en la situación de crisis, lejos de casa, viviendo y trabajando en un país extranjero: “las primeras semanas fueron muy intensas. En Alemania establecieron el confinamiento algo más tarde que allí y me creaba mucha incertidumbre estar viviendo una relativa normalidad en Alemania y, al mismo tiempo, saber que en Navarra los datos de enfermos y fallecidos eran muy altos, así que seguía al momento lo que ocurría a través de la edición digital de Diario de Navarra. Me llamó la atención el contraste tan fuerte que había en cómo se afrontaba la pandemia en Alemania y en España. Tenía la necesidad de saber cómo se vivía en casa. Leer la información de la evolución a diario, las estadísticas, etc. me daba una especie de tranquilidad, la sensación de estar al tanto y seguir de cerca y de forma fiable lo que estaba pasando”. Domínguez termina señalando que ahora ella y su marido están “muy pendientes de cómo evolucionen las cosas para saber si podremos o no visitar a la familia en verano y pasar unas semanas en Navarra”.