Actualizada 04/05/2020 a las 12:38

Rosa María Ruiz Tudelilla se define como una “gran lectora” de Diario de Navarra desde hace décadas. “Disfruto mucho de la lectura del periódico. Le dedico un buen rato y me detengo de forma especial en la información de Navarra porque me interesa lo que está pasando a mi alrededor. Tenemos tanta información entre televisión, redes sociales, rumores, etc. que es importante tener la seguridad de que lo que uno lee es lo que pasa de verdad”, señala. De igual manera, su esposo, José Luis Goñi Pitillas, añade el valor que para él tiene “la opinión de expertos y personas cualificadas que escriben en la sección de Opinión de Diario de Navarra, que me ayudan a formar un criterio válido en estos tiempos de crisis”.