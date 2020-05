Diario de Navarra, sinónimo de credibilidad informativa

Actualizada 04/05/2020 a las 12:43

Una de las cuestiones que destacan sobremanera los lectores y suscriptores de Diario de Navarra, a la hora de describir lo que les aporta la lectura diaria del periódico, tiene que ver con “la credibilidad, el rigor periodístico y la veracidad de las informaciones”. Es lo que señala en primer lugar la gran mayoría de los que estos días nos envían sus fotografías y comparten con nosotros testimonios de lectura desde casa, en el marco de la situación de confinamiento que vivimos. Iosu Lázcoz Iso nos cuenta que sigue a diario el avance de la crisis general que ha traído consigo el COVID-19: “por mi trabajo como consultor es muy importante para mí tener datos fiables y conocer de forma veraz a cada momento lo que está pasando, hacia dónde avanza la economía, los nuevos escenarios en los que nos encontramos hoy y en los que estaremos a corto, medio y largo plazo. Por eso confío en Diario de Navarra para informarme. Sé que lo que leo es un reflejo fiable de la realidad. En otros medios, no me fío, o tengo que andar cribando si habrán dado tal o cual sesgo. Agradezco mucho tener una referencia en cuanto a la credibilidad, tanto en el periódico papel como en la edición digital en www.diariodenavarra.es, que me mantiene informado al momento las 24 horas del día”.