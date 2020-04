El Diario, uno más de la familia

Actualizada 29/04/2020 a las 10:19

Ainhoa Górriz Ciáurriz es hija de suscriptores y lee Diario de Navarra “tanto en papel como en formato digital, aunque reconozco que desde pequeña me he acostumbrado a leer el periódico papel y es ya algo que está muy presente en nuestro día a día. Mi madre se levanta la primera y lo recoge del felpudo. Ella es la primera que lo lee. Luego mi padre y yo lo leemos en el desayuno y, el resto del día, el periódico se queda en el salón y lo vamos consultando. Es casi como uno más de la familia y nos acompaña constantemente”. Ainhoa explica que estudia Comunicación Audiovisual y por eso le interesa de manera especial el fotoperiodismo: “siempre sigo las fotos que se publican y me intereso por la parte gráfica de la información. Me gusta seguir a algunos de los periodistas de Diario de Navarra tanto en sus reportajes como en redes sociales. Al final es como una gran familia”.