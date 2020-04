"Diario de Navarra me conecta con lo que pasa de forma veraz"

Actualizada 29/04/2020 a las 10:12

Maria Grijalba Blanco se define como una lectora de prensa “convencida” a quien le encanta leer, pero “sobre todo estar al día”. Asegura que el periódico le informa, le acompaña y le ayuda “a sentirse conectada con la comunidad y con el mundo”, especialmente en estos días de confinamiento. Pero esto no es una cuestión aislada, asegura: “no me falta el Diario de Navarra ni cuando salgo de Pamplona y voy de vacaciones. Esté donde esté, una de las primeras cosas que hago es buscar Diario de Navarra. Lo he hecho estos últimos años en Noja, en el Puerto de Santa María, etc. Y lo he vivido desde pequeña cuando iba de vacaciones con mis padres a Cambrils”.

María explica que, de lunes a viernes se mantiene informada a través de la edición digital de Diario de Navarra y lee el periódico en formato pdf, pero el fin de semana le gusta leerlo en papel. “En estas semanas de confinamiento, suelo bajar a la panadería a comprar un café para llevar y el periódico y lo disfruto como si fuera un día de fiesta. Lo leo de atrás para adelante.

Reconozco que ahora es cuando más lo estoy disfrutando. Es como una liturgia. Bajo, me hago con mi café y mi periódico, subo a casa, me siento en mi sillón al sol y pasamos, el periódico y yo, un rato la mar de agradable. Disfruto y me pongo al día, pero también me da contexto, no solo de lo que pasa en Navarra, sino que me conecta con lo que pasa de forma veraz; y me permite conectarme con otra gente, bien para felicitar a alguien, enviar un email o para hacer una llamada a algún conocido que ha tenido una buena idea y que sale en alguna noticia, columna, carta al director, etc. La lectura del periódico es una experiencia completa que me relaja y me da paz”.