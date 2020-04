Una cita ineludible con el periódico

Actualizada 21/04/2020 a las 11:04

Jesús Clemos nos cuenta que tiene una cita ineludible “todos los días en la cafetería a las 7:30 de la mañana” a por su ejemplar de Diario de Navarra: “no me lo salto ni un día, no me puede faltar, ahora toca adaptarse y seguir igualmente bien informados, pero en casa”. No tiene una clara preferencia a la hora de leer el periódico pero se detiene con mayor atención en las noticias de Navarra y en todo lo referente al coronavirus.