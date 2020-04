Diario de Navarra: por veracidad, por confianza y por cercanía

Actualizada 21/04/2020 a las 11:00

Los lectores y suscriptores lo tienen claro. Eligen cada día informarse a través de Diario de Navarra “por veracidad en las noticias, por la confianza que otorga un medio fiable alejado del sensacionalismo y por la cercanía que transmite”. La familia de José Luis Mateo del Frade es suscriptora “de toda la vida”. Muchos de los recuerdos de su infancia están vinculados a la lectura de Diario de Navarra: “me acuerdo de mi madre bajando al buzón a por el periódico cada mañana. Mi padre era suscriptor, hoy lo es mi hermana, y yo bajo a comprar el periódico todos los días. ¿Por qué Diario de Navarra? Por veracidad, por costumbre, por afinidad, porque sé que lo que estoy leyendo es información contrastada que me pone al día, porque no hay amarillismo en la información que publica y eso también se agradece en especial en estos días. Te diré algo más: el día que no hay periódico, siento que me falta algo. Por ejemplo, el día de sábado santo que es uno de los únicos tres días del año que no se publica Diario de Navarra, estaba desayunando y me faltaba algo”.