El mejor momento del día: café y periódico para desayunar

Actualizada 15/04/2020 a las 10:48

Lola Díaz Álvarez Maldonado tienen una aproximación más placentera. Lola es suscriptora y cuenta que ella siempre ha visto el periódico en su casa “desde que nací”. A día de hoy, Diario de Navarra sigue siendo parte de su vida: “Es mi mayor placer: leer el periódico desayunando. Sola, mi café y mi naranja. Y tiene que ser en papel. Luego en internet sigo mirando qué pasa, por supuesto, ahí sé que tengo la información contrastada y veraz al momento. Economía, nacional y local son mis secciones favoritas. Con mi marido compartimos la lectura a diario, pero nuestros hijos, de 18, 17 y 14 años se informan por la RRSS y no son mucho de leer el periódico, aunque si quiero que lean algo lo dejo encima de la mesa abierto. No me canso de decirles que, si leen y se informan bien, podrán opinar. Si no leen, no podrán desarrollar el sentido crítico”.