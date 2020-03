Un grill Jata en víspera del confinamiento

Actualizada 31/03/2020 a las 11:24

“Tengo que decir que toca, desde luego que sí”. Son las palabras de Pedro Echarte, pamplonés y beneficiario de una suscripción de Diario de Navarra desde hace unos meses, en el momento de recoger el grill Jata que obtuvo tras apuntarse al sorteo organizado a través de www.mundodn.es para suscriptores y beneficiarios (familiares o amigos del suscriptor inscritos en la plataforma). “No me suelo apuntar a los sorteos, pero mi hermano sí se apunta a todo y ya le ha tocado algún premio en varias ocasiones así que me he animado esta vez al sorteo del grill y ha sido apuntarme y tocarme. Veremos cuando podemos estrenarlo”, señalaba sonriente al recoger su premio.

La entrega del premio tuvo lugar en el exterior de las instalaciones de Diario de Navarra en Cordovilla pocos días antes de que se dictara el estado de alarma generado por el COVID-19. La directora de marketing de Jata, Cristina Esandi, fue la encargada de entregar el grill al suscriptor ganador y comentó que “es un placer poder organizar este tipo de sorteos con MUNDO DN para los suscriptores de Diario de Navarra”. En cuanto a las cualidades del grill Jata, explicó que cuenta con recubrimiento antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE y con una resistencia M-Magic que calienta de forma uniforme por toda la superficie.