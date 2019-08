Actualizada 27/08/2019 a las 09:19

“Para mí los días comienzan leyendo el periódico mientras desayuno. No concibo que sea de otra forma. Y eso en sí ya es un premio, pero que me tocara la televisión ha sido una sorpresa muy agradable. La verdad es que pensaba que siempre les tocaba a otros y esta vez he sido yo el agraciado”. Con estas palabras expresaba su alegría Eduardo Azpillaga, uno de los suscriptores ganadores de las seis televisiones Samsung 32’’ que se sortearon entre los participantes en una acción impulsada por Diario de Navarra. Dicha acción se realizó con el objetivo de premiar la fidelidad de todos los compradores que cada día van a los puntos de venta a comprar su ejemplar de Diario de Navarra y la fidelidad de más de 12.000 suscriptores que a diario reciben el periódico en su casa.

Desde el 1 de mayo y hasta el 30 de junio, todos los lectores de Diario de Navarra podían conseguir, comprando cada día el periódico, un cupón con el que participar en el concurso a través de mundodn.es. Había que registrarse en la página e introducir un código numérico. De esa manera, obtenían el derecho a participar y cuantos más periódicos comprasen, más oportunidades de ganar. Los suscriptores de Diario de Navarra, lo tenían un poco más fácil, ya que con solo registrarse una vez, podían acceder al sorteo de otras tres televisiones.

Te puede interesar

Selección DN+