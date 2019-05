Enara Oronoz: "El deporte es mi vida"

09/05/2019 a las 06:00

Enara Oronoz nació en Pamplona, aunque se crio muchos años en Ochagavía, donde surgió su gran pasión por el triatlón de inverno. El deporte es el motor de su vida, en la que no parece dejar de reír a pesar de los posibles contratiempos. ¿Cómo empezó a practicar triatlón de invierno?

Desde pequeña he hecho siempre esquí de fondo, me ha gustado mucho. Estando en Ochagavía, iba mucho con mis padres. Luego empecé a correr por el monte de vez en cuando, porque me gusta la mon

Etiquetas Fermín Astráin

Selección DN+