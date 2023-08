Carlos Alcaraz afirma que la fama y el reconocimiento del público "han venido muy rápido"

Carlos Alcaraz afirmó este miércoles que la fama y el reconocimiento del público han venido "muy rápido" y que no esperaba que en su primera aparición en el Abierto de Canadá en Toronto, el estadio estuviese lleno de aficionados coreando su nombre. afirmó este miércoles quey que no esperaba que en su primera aparición en el Abierto de Canadá en Toronto, el estadio estuviese lleno de aficionados coreando su nombre.

El jugador español, que en la noche del miércoles abrió su participación en el Abierto de Canadá con una victoria sobre el estadounidense Ben Shelton (41) en dos sets por 6-3 y 7-6(3), dijo que fue "increíble" el recibimiento de la ciudad canadiense.

"Todo ha venido muy rápido. No me esperaba en este momento ver la grada llena para mi primer partido, y en mi primera vez en Toronto; que al entrar a la pista, todos -o casi todos- gritaran mi nombre, que estén encima mío, apoyándome. La verdad que para mi es increíble y es algo que no me esperaba para nada", dijo Alcaraz.

El número uno del mundo añadió que nunca pensó "tener tanto apoyo, tanto cariño, en una ciudad a la que he venido por primera vez".

Sobre su partido con Shelton, el jugador que el martes eliminó al español Bernabé Zapata, Alcaraz afirmó que "fue complicado".

Alcaraz explicó que el estadounidense "es un jugador super agresivo, super explosivo" que no le dejó desarrollar su juego.

"Las primeras rondas de cada torneo son complicadas pero quizás hoy un poquito más contra el tipo de jugador que me he enfrentado. Pero muy contento al final de poder sacarlo y tener otra oportunidad en la siguiente ronda para ser un poco mejor", continuó.