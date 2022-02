Garbiñe Muguruza: "La derrota de Melbourne fue un toque de atención"

torneo de Dubai el año pasado, comentó en declaraciones a la organización del torneo que "la derrota temprana en Melbourne fue un toque de atención". La tenista española Garbiñe Muguruza, vencedora deli el año pasado, comentó en declaraciones a la organización del torneo que "la derrota temprana en Melbourne fue un toque de atención".

"Sí, salí decepcionada. Tardé un par de días en volver a casa. Pensé ¿cómo voy a cambiar las cosas? ¿Cómo voy a volver más fuerte? Fue un toque de atención. Comenzamos a entrenar bastante rápido, trabajé bien, me dije “me voy a preparar mejor”, dijo Muguruza.

"Siempre es decepcionante perder en un Grand Slam tan temprano. Pero hay que seguir adelante. Estoy aquí. Este es un buen torneo. Australia ya está en el pasado", añadió la española que tras la baja última hora de Maria Sakkari, tendrá que esperar a conocer a su rival que saldrá de la fase de clasificación.

Sobre sus objetivos en Dubai, Muguruza habló de lo complicado que es el torneo.

"todos juegan muy bien y este es un gran evento. Es una superficie complicada también. La pelota vuela, es una cancha rápida", aseguró.

También habló de Paula Badosa. "Creo que es genial y más. Tener a alguien en el Tour del mismo país también ayuda. Echo mucho de menos a Carla (Suárez) ahora que se ha ido. España es un país de tenis", observó.

La final del Rafa Nadal en Australia, fue otro de los asuntos sobre los que trató la tenista. "Oh, Dios mío, qué partido. Lo vi empezar por la mañana y me fui y volví y me fui y volví. Estuvo todo el tiempo muy enchufado. Fue un partido legendario. Fue realmente impresionante. Creo que realmente mostró su esencia en ese partido. Es resistente, fuerte, todo. Creo que ese fue un ejemplo perfecto de que él es el mejor para dar la vuelta a un partido, pelear y quedarse allí. Fue increíble", resaltó.

Conchita Martínez, su entrenadora es "importante". "Todos conocemos su carrera en el tenis, pero diría que fuera del tenis es una persona muy tranquila y muy empática. No es fácil encontrar entrenadores que realmente te entiendan. Creo que eso es importante para mí", finalizó Garbiñe Muguruza.