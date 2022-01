Muguruza se despide de Melbourne y Bautista se mete en la tercera ronda

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer con claridad por un doble 6-3 ante la francesa Alize Cornet, mientras que Roberto Bautista avanzó con firmeza junto a Pablo Andújar a la tercera ronda, y Alejandro Davidovich se quedó en el camino.

La 'maestra' de 2021 vio cortadas de raíz sus aspiraciones de brillar en el 'grande' en el que fue finalista en 2020 después de no encontrar su mejor tenis y estar siempre a merced de lo que quiso dictar en la Rod Laver Arena su rival, 61 del mundo y que le había arrebatado el año pasado el título en la hierba de Berlín.

La doble campeona de 'Grand Slam' no estuvo fina y nunca dio la sensación de tener opciones, víctima de la agresividad de la francesa al resto y de su errático día desde el fondo de la pista. La de Caracas cedió hasta 12 bolas de rotura y conectó 33 errores no forzados, mientras que no tuvo ni una sola oportunidad con el servicio de Cornet, que siempre llevó la iniciativa en la pista.

Muguruza ya se encontró con una rotura en su primer saque, que afianzó a su rival en su estrategia y en tener más seguridad. La hispano-venezolana concedió opciones de 'break' en todos sus saques de la primera manga y aunque salvó un 0-40 en el cuarto juego y dos bolas de set en el sexto, no pudo evitar perder el parcial.

La número tres del mundo logró sacar con comodidad su primer saque del segundo set, pero eso no cambió el escenario porque Cornet continuó sin dar concesiones y volvió a aprovechar sus oportunidades. Una rotura en el quinto juego le permitió coger una ventaja en el marcador que ya no soltó y con su tercer 'break' eliminó a Muguruza.

Por su parte, mejores noticias hubo en el cuadro masculino donde Roberto Bautista, decimoquinto cabeza de serie, mostró buen nivel para deshacerse con mucha autoridad del veterano, pero siempre complicado Philippe Kohlschreiber.

El castellonense sólo invirtió hora y media para imponerse al alemán por 6-1, 6-0 y 6-3, en un partido donde apenas sufrió con su saque y se mostró mucho más sólido que su rival, que realizó hasta 44 errores no forzados. El sacador estadounidense Taylor Fritz será su examen en la tercera ronda.

Además, también se metió en la tercera ronda Pablo Andújar. El conquense nunca había superado su segundo partido en Melbourne y por fin lo hizo al derrotar al eslovaco Alex Molcan en cuatro sets por 6-4, 7-6(6), 0-6 y 6-1. El australiano Alex de Miñaur será su obstáculo para alcanzar los octavos.

Finalmente, el malagueño Alejandro Davidovich, pese a batallar durante casi cuatro horas y medio, no pudo con el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, y cayó tras cuatro 'tie-breaks' (7-6, 6-7, 7-6, 7-6).