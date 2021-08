Carla Suárez: "Irme de la forma que deseaba me hace sentir muy bien"

La tenista española Carla Suárez, que puso fin a su carrera el lunes, tras perder en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, asegura que irse de la forma "que deseaba" le hace "sentir muy bien" y que es "el momento de pensar en el futuro"

A pocos días de cumplir 33 años, Carla colgó la raqueta. Pero lo hizo como siempre actuó cuando estuvo en una pista de tenis, bajo sus propios términos, identidad y clase de una jugadora que a pesar de su baja estatura tenía uno de los mejores reveses del circuito a una sola mano y un espíritu de lucha incansable.

Carla se va sí, pero se marcha como ella quería; en las pistas, compitiendo y con una sonrisa, y la ovación que le dedicó el público presente en la pista número 5 de Flushing Meadows, donde cayó derrotada por 6-2 y 6-4 ante la estadounidense Danielle Collins, vigésimo sexta cabeza de serie.

"Me siento feliz por todo lo que he logrado en mis participaciones en el Abierto y sobre todo de haber tenido la oportunidad de volver a Nueva York y vivir un ambiente tan especial", declaró en un vídeo colgado este martes la tenista canaria. "Es el momento de pensar en el futuro e irme en los términos que deseaba me hace sentir muy bien".

Suárez Navarro reiteró que su gran triunfo es haber superado el cáncer y tener la oportunidad de competir de nuevo, estar con las compañeras y sobre todo recibir un gran apoyo y cariño por parte del mundo de la WTA.

"Es algo muy especial que te hace sentir muy bien y te da la confianza para seguir adelante y pensar en todas las cosas positivas que pueden llegar en el futuro", agregó. "Hace seis meses, todavía no sabía si podía hacer una vida normal y ahora estoy llena de ilusión y entusiasmada con hacer cosas nuevas".

La exnúmero 6 del mundo debutó en el cuadro principal en Flushing Meadows en 2008, perdiendo en la primera ronda ante Alisa Kleybanova. Luego llegó a dos cuartos de final, en 2013 y 2018, así como a otras tres clasificaciones a cuarta ronda en 2011, 2016 y 2017.

Suárez Navarro, que pisó por última vez como profesional el vestuario de las jugadoras del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, fue despedida con gran cariño por todo el personal de la USTA y de la WTA.

La tenista española quiso oficializar su retirada con un vídeo corto en el que dio " las gracias" por todo lo que le ha tocado vivir, "lo bueno y lo malo".

Además de admitir que no siempre había aprovechado las oportunidades que tuvo, Carla Suárez dijo que el mayor agradecimiento es por haber recibido siempre un gran cariño de todo el mundo, lo que le ha ayudado a poner fin a una etapa de su vida y empezar otra "diferente".

Carla Suárez Navarro concluye su breve grabación con un "gracias" y una amplía sonrisa que con toda seguridad el mundo del tenis femenino extrañará a partir de ahora.