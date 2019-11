España remonta de madrugada un duro estreno contra Rusia en la Copa Davis

Actualizada 20/11/2019 a las 09:39

El equipo español utilizó a cuatro de sus efectivos, Rafael Nadal, Feliciano López, Marcel Granollers y Roberto Bautista para desgastar y vencer a Rusia, por 2-1 en el Grupo B de las Finales de la Copa Davis, donde los españoles necesitaron casi seis horas y cuarto, y acabar de madrugada para lograr su objetivo.



Fue un maratón de tenis para los elegidos por Sergi Bruguera que comenzaron a las 18:00 y cerraron el duelo en la pista Manolo Santana cerca de las dos de la madrugada, cuando Feliciano López y Marcel Granollers vencieron a Karen Khachanov y Andrei Rublev, por 6-4 y 7-6 (5), en una hora y 19 minutos, con el público empujando y animando al equipo desde el principio hasta el fin.



La participación de España en este nuevo formato de la Copa Davis comenzó con sufrimiento para los casi 12.500 aficionados que se dieron cita en pista principal de la Caja Mágica, cuando Andrei Rublev, 23 del mundo, derrotó al español Roberto Bautista por 3-6, 6-3 y 7-6 (0) y adelantó a su equipo.



Después de permanecer en Londres como primer suplente en el O2 Arena, Bautista volvió de nuevo a una pista, esta vez ya para jugar el primer punto por España en este nuevo formato del torneo más importante por equipos de tenis.



Pero el de Castellón se hundió físicamente en el tercer set, para terminar desfondado en el desempate, ante el discípulo de Fernando Vicente, al que había derrotado en las dos anteriores ocasiones con contundencia, en Valencia hace cuatro años (6-2 y 6-3)) y en Shanghai (6-3 y 6-4) la temporada pasada.



Gritos de "A por ellos" y algún "Viva España", se escucharon en las gradas, pobladas de un público empujando al conjunto español continuamente. Y esto animó al número nueve del mundo en ese primer set, donde los intercambios desde el fondo de la pista se transformaron en auténticos duelos de hasta 47 golpes.



El ruso de 22 años, que ha ganado recientemente en Moscú el segundo título de su palmarés, no se intimidó con el ambiente de la pista, donde los vítores a favor de España, y las fanfarrias de una banda local, no cesaron durante las dos horas y 35 minutos.



Nadal, que había permanecido en el vestuario en el primer set, saltó a la zona cercana del conjunto español tras el segundo para arengar a Bautista con su habitual vehemencia, y debatir con Pepe Vendrell, entrenador del castellonense, sobre el partido.



Pero Bautista notaba ya el desgaste, y Rublev se percataba de ello. El ruso, a pesar de tener problemas en el cuádriceps izquierdo, se mostraba más entero.



"Cuando le das ese poco de vida al rival es difícil sacar adelante los partidos", dijo Bautista. "He tenido demasiadas opciones de consolidar el partido. Cuando no las confirmas al final se escapan este tipo de duelos. He hecho méritos, he dejado todo en la pista pero el tenis es así de caprichoso", remató.



Luego, Nadal sufrió también pero sacó su duelo adelante frente a Karen Khachanov, por 6-3 y 7-6 (7) en dos horas y 20 minutos, para igualar el enfrentamiento.



El número uno del mundo tenía un contundente 6-0 ante el campeón del Masters 1.000 de París el año pasado. Pero desde que le venció en Montecarlo la última temporada los duelos han ido ajustándose, siempre a favor del español al que le cuesta algo más cerrarlos. Le pasó en el Open USA del 2018 (5-7, 7-5, 7-6 y 7-6) y luego en el Masters 1.000 de Indian Wells en este (7-6 y 7-6).



En la Caja Mágica, donde Nadal llegó este sábado tras ser eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP de Londres, el de Manacor ha intentado adaptarse a la altitud de Madrid lo más rápidamente posible. Ese era su objetivo y de ahí las dificultades para sacar su derecha con acierto y mantener la bola en juego.



Pese a todo, su servicio funcionó (11 saques directos) y ganó el 79 por ciento de los puntos con su primer servicio para terminar el encuentro sin ceder su saque, y romper el de su rival en una ocasión de cinco que generó, con el jugador del PSG Neymar en las gradas.



El desempate final fue clave, ya que Khachanov tuvo un punto para llevárselo, pero Nadal confirmó su victoria luego. "Esta Copa Davis es apasionante pero hay una presión muy grande y al mínimo error vas fuera", dijo Nadal. Estamos en un formato en el que estás ante el peligro en todo momento", zanjó.



Después, Feliciano López encendió al público, acompañado por un inspirado Granollers en la red. Era la segunda vez que jugaban juntos, tras la eliminatoria de semifinales del año pasado contra Francia disputada en Lille, donde cedieron contra Nicolas Mahut y Julien Benneteau en tres sets.



Tras la baja de Daniil Medvedev, Shamil Tarpischev decidió mantener a Khachanov y Rublev para el doble, una pareja que había jugado últimamente cuatro torneos y ganado el Masters 1.000 de París. Una rotura a Khachanov en el primer set, y un robo a Rublev en el desempate bastaron para que Feli y Marcel se alzaran con la victoria.

Con este resultado, España encara este miércoles su duelo contra Croacia, que perdió por 3-0 contra Rusia este lunes. También a partir de las 18:00 (CET).

