Cien años de la muerte de Roland Garros, el aviador más célebre del tenis

El torneo de tenis de tierra batida más importante del mundo, más conocido como Roland Garros, evocó este viernes el centenario de la muerte del aviador francés, en cuyo honor se bautizó esta competición y su estadio principal.

El torneo rindió homenaje al piloto en un vídeo en su cuenta de Twitter, que recuerda su mayor gesta: en 1913 se proclamó como la primera persona en cruzar el Mediterráneo en un aeroplano y lo hizo en menos de seis horas, lo cual le valió una gran notoriedad.

Además, durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Garros fue reconocido como uno de los mejores pilotos del mundo.

Sin embargo, este conflicto también acabó con su vida, pues el aviador, amante de los deportes como el tenis y el ciclismo, fue abatido en 1918 por un avión de caza alemán Foker D VII en las Ardenas (norte de Francia) en la víspera de su 30 cumpleaños.

Nueve años después llegaría el homenaje póstumo más distinguido del piloto. En 1928, el Ayuntamiento de París debía construir un estadio para albergar la final de la Copa Davis, en la que el equipo anfitrión se acabó imponiendo al de EE.UU.

El presidente del club deportivo Stade Français, que cedió tres hectáreas para construir la pista, pidió como única condición que llevara el nombre de Roland Garros, íntimo amigo suyo y antiguo miembro del club.

Hito menos conocido, el nombre de Garros también resuena en España por su aterrizaje forzoso en 1911 en el monte Jaizkibel mientras participaba en el Raid París-Madrid.

Con su nombre presidiendo la pista más emblemática y la misma competición, uno de los cuatro Grand Slams del año, han levantado la Copa de los Mosqueteros raquetas como las de Björn Borg, Roger Federer y sobre todo Rafael Nadal, en once ocasiones.

Aujourd'hui marque le centenaire de la mort de Roland Garros. Qui était-il ? Pourquoi le tournoi porte-t-il son nom ?

Today is the 100-year anniversary of the death of Roland Garros. Who was Roland Garros? Why the tournament was named after him? Find all the answers : : pic.twitter.com/u0DEjzkWgk