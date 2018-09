Carmena quiere que Madrid sea sede de la Copa Davis

Actualizada 17/09/2018 a las 12:50

La alcaldesa de Madrid y titular de Cultura y Deporte, Manuela Carmena, ha asegurado este lunes en la comisión del ramo que no sólo no se perderá el Mutua Madrid Open sino que se está "cerca de tener la Copa Davis". "Es imprescindible que el deporte esté a disposición de cuantos más madrileños", ha defendido la alcaldesa en una comparecencia solicitada por Cs.



Meses atrás fue la propia alcaldesa la que anunció que al Ayuntamiento de Madrid había llegado una oferta de la Copa Davis. Ya entonces declaraba que se hacía todo lo posible para que ningún evento salga de Madrid sino que llegan nuevos, como la competición de atletismo o que Madrid volviera a ser sede de la Champions, algo que no pasaba desde 2009, de la mano del Wanda Metropolitano.

