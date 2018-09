Nadal abandona lesionado y Del Potro jugará la final del Abierto de EE UU

Actualizada 08/09/2018 a las 08:58

Rafael Nadal se vio hoy obligado a abandonar por lesión su partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín del Potro.

Nadal, que tuvo que ser atendido en su rodilla derecha en varias ocasiones, terminó retirándose al final del segundo set, cuando perdía por 2 a 0 (7-6 y 6-2).

Del Potro jugará la final de Nueva York contra el serbio Novak Djokovic, que venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al japonés Kei Nishikori.

Ya a mediados del primer set, Nadal tuvo que pedir asistencia para que se le colocase un vendaje bajo su rodilla, que poco después se quitó.

El español luchó hasta el final de ese primer periodo, salvando dos puntos de set a Del Potro con 5-4 y forzando el tie break.

El argentino dominó el desempate y se impuso por 7 a 3, llevándose un durísimo primer set que se prolongó durante 1 hora y 9 minutos.

En el segundo set, pese a un nuevo vendaje, los problemas físicos de Nadal siguieron agravándose y el tenista español terminó optando por la retirada tras caer por 6-2.

Del Potro, entrevistado aún sobre la pista, lamentó la lesión de Nadal y admitió que "no es la mejor forma de ganar un partido".

"Me encanta jugar contra Rafa porque es el mayor luchador de este deporte", aseguró el argentino.

Por su parte, Nadal señaló en rueda de prensa: "Odio retirarme, pero seguir un set más jugando así hubiera sido demasiado para mí".

El tenista español explicó que sintió un "pinchazo" en el cuarto juego, cuando el marcador era 2-2, y dijo que trató de ver durante un tiempo si sus sensaciones mejoraban.

"Esperé todo lo que pude. Puede imaginar que es muy difícil para mi decir adiós antes del final del partido, pero en cierto momento uno tiene que tomar una decisión", indicó a periodistas. "No podía correr, no me podía apoyar, no podía hacer fuerza para sacar... Sinceramente, es muy desagradable retirarme, pero también imagina mi sensación de estar otro set más dentro la pista de la manera que estaba jugando", explicó.

"Con lo cual, creo que las dos (opciones) son duras, pero a nivel mental y a nivel físico supongo que la más lógica era esta", añadió.

Nadal adelantó que probablemente se trata del mismo tipo de problema que ha sufrido en su rodilla en el pasado.

Selección DN+