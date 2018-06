Mauresmo: ''Es muy significativo mi nombramiento como capitana de la Copa Davis''

Amelie Mauresmo, que será a partir del próximo año la primera mujer que capitane el equipo masculino francés de la Copa Davis, dijo que ese nombramiento es "muy significativo" y recordó que no es la primera vez que "derriba puertas" en el mundo del deporte.



"Está claro que es muy significativo. Todavía no tengo la capacidad de analizarlo con la distancia, pero estoy muy orgullosa", dijo en una entrevista publicada este domingo en "Le Parisien".

La antigua número uno del mundo recordó que ser entrenadora del británico Andy Murray entre junio de 2014 y mayo de 2016 le abrió las puertas del mundo del tenis masculino. "Ya he derribado puertas, sobrepasado límites. Le doy las gracias a Andy, quien confió en mí cuando otros pensaban que era aberrante. Sin esa oportunidad, no estaría en el puesto (capitana) que estoy hoy", reconoció.



La Federación Francesa de Tenis (FFT) anunció este sábado el nombramiento de Mauresmo como capitana del equipo masculino de la Copa Davis para 2019 y 2020. Mauresmo, de 38 años, reemplazará al actual capitán el extenista Yannick Noah, quien estará todavía al frente del equipo francés en la semifinal de la Davis que disputará en septiembre ante España en Lille. La exnúmero uno mundial había dirigido al equipo femenino entre 2012 y finales de 2016, cuando anunció que dejaba la capitanía debido a su embarazo.



La FFT también informó este sábado que el tenista Julien Benneteau, quien dejará su carrera cuando acabe el Abierto de Estados Unidos de 2018, será el capitán de las chicas en la Copa Federación. Francia tiene diez Copas Davis -la última lograda en noviembre de 2017 al imponerse a Bélgica- y dos Copas Federación (1997 y 2003).

