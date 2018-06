Boris Becker quiere frenar la subasta de sus trofeos por un procedimiento de insolvencia

El extenista alemán Boris Becker quiere evitar la subasta de sus trofeos y objetos personales en el marco de un procedimiento de insolvencia en Inglaterra. Sus abogados en Reino Unido "solicitarán un requerimiento judicial para detener la subasta", indicó el extenista de 50 años en declaraciones publicadas este domingo en el dominical alemán 'Bild am Sonntag'.



"Esta subasta se trata solo de herirme personalmente, porque estoy, por supuesto, apegado emocionalmente a los trofeos", explicó. Con mucha suerte y con verdaderos seguidores como compradores, estos artículos podrían reportar quizás 100.000 euros, comentó. "Pero eso no es nada comparado con la suma reclamada", criticó. Para el próximo jueves está prevista una subasta online de objetos por orden del administrador de insolvencia británico de Becker, Mark Ford. Entre ellos se encuentran más de 80 objetos personales de la antigua estrella del tenis, como una cámara dorada y una réplica de la Copa de Wimbledon.



El procedimiento de insolvencia contra Becker debería haber concluido la semana pasada, lo que hubiera provocado que el alemán quedara libre de deudas. Sin embargo, se prorrogó hasta finales de julio. Becker dijo anteriormente que había depositado activos por valor de cerca de 5,1 millones de euros para hacer frente a las deudas de 3,9 millones de euros. Sin embargo, el proceso se prorrogó debido a que el principal acreedor -un banco privado inglés- piensa que le debe más del doble por el 25 por ciento de interés, que sumó a la deuda. Asimismo, existe actualmente toda una disputa sobre la autenticidad de un pasaporte a su nombre de la República Centroafricana. Becker insistió en una entrevista con la cadena británica BBC sobre su autenticidad. Mientras, representantes del país hablaron de una falsificación.



"Conseguí este pasaporte del embajador", dijo Becker el domingo en el programa de Andrew Marr. "Fue en una ceremonia oficial", indicó. Por lo tanto, asume que el pasaporte diplomático es auténtico, dijo el triple campeón de Wimbledon. Como agregado de deportes, cultura y asuntos humanitarios del país africano tendría un estatus diplomático que podría proporcionar a Becker inmunidad en los procedimientos de insolvencia, dicen sus abogados. Becker había subrayado que "una cosa no tiene nada que ver con la otra", pero reconoció que existen privilegios gracias al pasaporte.



Sin embargo, ahora en el 'Bild am Sonntag' comentó que "de ninguna manera" usaría ese estatus para lograr "un resultado más positivo de los procedimientos" y calificó las acusaciones de que él mismo falsificó el pasaporte como absurdas. "No sabría cómo hacerlo". En la entrevista, Becker se describió a sí mismo como una persona pacífica. "Sin embargo, lucharé con quienquiera que me provoque, quienquiera que me ataque a mí o a mi familia", concluyó.

Selección DN+