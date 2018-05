La lluvia desluce el estreno de Nadal en una jornada buena para los españoles

La lluvia deslució este lunes el estreno del vigente campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, cuyo choque de primera ronda ante el italiano Simone Bolelli fue suspendido en el tercer set.

A la espera de que Nadal cierre este martes un encuentro en el que ganó las dos primeras mangas, la jornada fue buena para los españoles, con siete triunfos y tres derrotas. El encuentro del debut de Nadal en la pista central Philippe Chatrier se suspendió tras una hora y 44 minutos de juego, cuando el español había ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, y perdía el tercero 0-3.



Nadal, que vistió de azul y no de amarillo como había venido haciendo en la temporada de tierra, no estuvo especialmente fino y cerró un primer set igualado y un segundo que se le complicó con 3-1 abajo, cuando Bolelli le rompió el servicio al inicio de la manga. La Armada española logró victorias con lustre, como la de Guillermo García-López; fratricidas, como la del joven Jaume Munar sobre David Ferrer; o aplastantes, como la de Carla Suárez sobre Anna Konjuh.



Quizá la mayor sorpresa fue el triunfo de Guillermo García López, 67º del mundo, frente a Stan Wawrinka, finalista de la última edición y campeón en 2015, por 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en tres horas y 30 minutos. Un Wawrinka sacudido por su lesión de rodilla y muy descentrado no aguantó los cinco sets a los que llevó el español el partido y terminó cediendo con evidentes signos de molestias y resignación. García-López, que ya había apeado a Wawrinka de este torneo en 2014, se mostró más fiable en los intercambios desde el fondo de la pista y se valió de algunos fallos clamorosos que cometió su rival con su revés.



También fue sufrida la victoria de Munar sobre Ferrer, que dejó escapar un partido en el que sirvió para ganar y en el que iba dos sets arriba. Asimismo, lograron su pase a la segunda ronda Roberto Bautista (frente a Denis Istomin), Albert Ramos-Vinyolas (ante Mikhail Kukushkin), Lara Arruabarrena (ante Timea Babos) y la joven Georgina García Pérez, procedente de la previa, que eliminó a Dalila Jakupovic. En el capítulo de las derrotas, sorprendió la mencionada de Ferrer, que supuso su primera eliminación en primera ronda en 15 años de participaciones en Roland Garros. También cayeron dos jóvenes llamados a encarnar el relevo generacional en el tenis español: Carlos Taberner, ante otra promesa, el griego Stefanos Tsitsipas, y Roberto Carballés, ante Benoît Paire. Siguen en liza otros dos españoles, Fernando Verdasco y Pablo Carreño, quienes aseguraron su presencia en segunda ronda el domingo. Este martes, además del partido pendiente de Nadal, será el debut de Feliciano López y Pablo Andújar, quienes se medirán al ucraniano Sergiy Stakhovsky y al italiano Fabio Fognini. También entrará en pista la mejor tenista española, Garbiñe Muguruza, quien se enfrentará a la rusa Svetlana Kuznetsova.

