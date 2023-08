La Blanca examina la progresión de Larrazabal

El Ogeta acoge el viernes el estreno de una nueva feria de La Blanca, la segunda de la campaña de verano. Lo hará con un formato express. Tres festivales. Semifinal de duelo entre Peña II-Albisu y Larrazabal-Mariezkurrena. Nuevo examen para la apuesta veraniega de Baiko, que hasta el momento ha tenido un juego vistoso por momentos, regular en cuanto a efectividad. la segunda de la campaña de verano. Lo hará con un formato express. Tres festivales. Semifinal de Baiko, semifinal de Aspe, y los ganadores se medirán el día 8. Este viernes será el turno de la promotora bilbaína, con elNuevo examen para la apuesta veraniega de Baiko, que hasta el momento ha tenido un juego vistoso por momentos, regular en cuanto a efectividad.

VALENTÍA, TANTOS Y FALLOS

Larrazabal y Mariezkurrena afrontan su segunda feria veraniega juntos. Jugaron en San Fermín, donde ganaron dos partidos (les hicieron un 22-17 a Peña-Albisu), pero terminaron cayendo en la final con claridad contra Altuna-Rezusta.

Iker Larrazabal ha demostrado que es un delantero que no se achica ante cualquier rival, sea quien sea. Es valiente, tiene un toque de zurda velocísimo con el gancho y la volea. También castiga bien de derecha atrás. Pero no siempre toma las mejores decisiones. En los encuentros de ferias ha promediado media docena de errores por partido. Si no es por la solidez de Mariezkurrena... Pero es una circunstancia que ya entraba en los cálculos de Aimar Olaizola y los rectores de Baiko cuando apostaron por él. Tiempo y experiencia.

Delante van a tener a dos viejos conocidos como los Jon Ander. Habituales en el Parejas, también han sido una combinación de Baiko para el verano. El delantero tolosarra se desquitó en el último partido del Masters, donde rompió con una racha de cinco derrotas consecutivas. Estuvo muy acertado en el ataque ante Jaka. Habrá que ver Albisu. La tarea no es sencilla.

Altuna, contra los campeones de Parejas en Bera