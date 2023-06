Aitor Elordi no lo tuvieron nada fácil a la hora de apartar las cuatro pelotas que pondrán en juego en la final del No hubo quejas, pero sí muchas dudas. Jokin Altuna no lo tuvieron nada fácil a la hora de apartar las cuatro pelotas que pondrán en juego en la final del Manomanista de este domingo 4 de junio en el frontón Bizkaia. “Me ha costado elegir solo dos pelotas, había varias que me han gustado”, reconoció el delantero de Amezketa.

El seleccionador de material, Martín Alustiza, se encargó este jueves de presentar ante los dos finalistas de Aspe un lote seductor, al que ambos coincidiendo en catalogar de “muy similar”. “Parecían iguales en cuanto al color de la piel y luego, cuando las he probado, tampoco había mucha diferencia. Me ha costado decidir”, comentó Elordi, “Señal de que me han gustado todas”. Finalmente, el vizcaíno hizo suyas las pelotas con “un poquito más de brillo en el frontis” y algo más rápidas en el suelo, de 105,5 y 104,7 gramos. Altuna III, por su parte, optó por aquellas que mejor le entraban en la mano, ligeramente más pesadas, de 105,6 y 104,8 gramos. “Creo que las mías también le habrán gustado mucho a Aitor”, apuntó el bicampeón manomanista.

Aunque acostumbrado a portar el cartel de favorito, Jokin Altuna continúa sintiendo los nervios y el cosquilleo de una de las grandes citas del año. Se desvela por la noche y su primer pensamiento matutito le evoca inevitablemente la final. “Resulta difícil desconectarse de eso, pero ahora disfruto mucho más de todo lo que implica un día tan bonito como una final”, aseguró en la rueda de prensa ofrecida tras la elección de material.

“Valoro muchísimo a todos los rivales que tengo en frente y sé que puedo perder contra cualquiera de ellos. Soy consciente de que a lo largo de mi carrera deportiva voy a perder más de lo que voy a ganar. Hasta ahora solo he ganado seis campeonatos -y disputado doce finales LEPM-, pero eso es lo normal”, explicó Altuna III en los días previos a enfrentarse por primera vez en una final a Elordi, un pelotari que “es una realidad que ha venido para quedarse”.

DISFRUTAR

El manista de Mallabia, toda una revolución este curso, está dispuesto a considerar su primera final del Manomanista como “un partido más”. Misma rutina, rodeado de los suyos y tratando de digerir el proceso. “Mi mayor objetivo es disfrutar, disfrutar y disfrutar”, reconocía al más puro estilo de Luis Aragonés.

“Estoy tranquilo. Es normal que sintamos un poco de presión y de tensión, es el partido más importante de todo el año”, afirmó, “Lo más importante para mí es que estoy disfrutando mucho y eso es lo que tengo muy presente en la cabeza y lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Todos mis pensamientos van dirigidos a seguir al máximo nivel”.

El pelotari de Mallabia no quiere ser un fenómeno pasajero de la élite profesional, él es el primero que cree en sus posibilidades de conseguir una victoria frente a Altuna III que tuvo a su alcance durante la liguilla de cuartos (22-18). “Aunque sepamos que Altuna es el mejor, eso no quiere decir que no pueda ganarle el domingo. Antes de jugar los partidos no se decide nada, todos podemos tener un día malo y fallar en una final”, advirtió Elordi.