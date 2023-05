Joanes Bakaikoa: "Me auto presionaba con la posibilidad de jugar en Primera"

Desde hace unos años Joanes Bakaikoa (Etxarri Aranatz, 26 años) ve el profesionalismo desde otro prisma, desde el que te da la constancia y el trabajo diario. Ya no se obsesiona. El delantero de Baiko, con contrato en vigor hasta la primavera de 2025, disputará el sábado en el Labrit su tercera final del Manomanista de Promoción, la sexta de la categoría en seis años.

Regresa a una final manomanista de Promoción después de cinco años, ¿cómo se siente?

Estoy muy contento. Desde que gané la txapela en 2018 no he hecho grandes cosas en el manomanista. Un par de años jugué en Primera, pero no superé el primer corte; más tarde sufrí una lesión en la rodilla derecha y el año pasado me quedé fuera al perder la previa de Promoción frente a Alberdi.

Pasar dos temporadas en blanco dentro de la prueba reina es mucho tiempo, ¿no cree?

Sí. En noviembre de 2020 jugué mi último partido mano a mano y es el que más me ha dolido perder en toda mi carrera. Iba ganando 6-14 a Jaka, me remontó hasta ganar 22-20 y luego fue él quien terminó proclamándose campeón. Me fastidió mucho porque estuve a punto de ganar mi primer partido en la máxima categoría, esos que juegas una vez al año, y se me escapó.

¿Cómo valora su paso por esta edición del campeonato?

Otros años he tenido mejores sensaciones, sobre todo al principio no me sentí muy bien y gané los dos primeros partidos de la liguilla, contra Zubizarreta (22-19) y Egiguren V (22-21) a base de sufrimiento. En ambos empecé perdiendo y de forma fácil. Eso creo me afectó. Sin embargo, el último, la semifinal contra Agirre (17-22), sí que disfruté en la cancha.

¿Qué fue lo que le impidió desplegar su juego?

Durante el año no jugamos mano a mano y no sé si fue por eso, pero no me sentía cómodo en la cancha, no sabía muy bien donde colocarme, cuando ir para adelante, cuando ir para atrás, muchas veces me quedaba a mitad de camino… He endurecido muchos partidos porque no sentía la confianza para acabar el tanto o no me encontraba cómodo en la cancha.

Salaberria no se lo va a poner fácil en la final.

Nunca hemos jugado mano a mano pero seguro que va a ser difícil ganarle porque es un pelotari muy efectivo, gana un montón de partidos. Igual no tiene el poder que tienen otros pero es muy pelotari. Se agarra muy bien a los partidos, igual va perdiendo de cuatro o cinco tantos pero luego ¡tac!, coge el saque y se mete otra vez en el partido. Para ganarle tienes que hacerle tú el tanto porque él no va a fallar. Es muy peleón.

Después de más de seis campañas en el cuadro profesional, ¿cree que su lugar está únicamente en Promoción?

Antes me auto presionaba pensando erróneamente que tenía que ganar a toda costa para que me diesen la opción de jugar en Primera. Ahora me centro en hacer bien el trabajo diario y seguir mejorando mi nivel. Claro que quiero jugar en Primera pero también quiero hacerlo bien, no llegar para perder el primer partido. Para mí el Manomanista o el Cuatro y Medio de Primera se convierten en una oportunidad casi única cada año. Hasta ahora no me han salido bien las cosas en Primera y quizás me perjudicó haberme obsesionado con creer que debía hacer todo bien en un solo partido.

¿En qué momento cambió el chip?

Hace un par de años. Te das cuenta de que más allá de ganar campeonatos es el día a día.

¿Mantiene viva la ilusión por compartir mesa con los primeros espadas?

Sin duda. Sigo teniendo ese hambre por ganar pero antes pensaba de manera equivocada. Creía que si ganaba determinado campeonato tendría muchas más opciones de jugar en Primera o que me iban a programar muchos más partidos de primer nivel, pero eso no es así. Gane o pierda esta final, si luego continúo jugando bien y entrenando bien la empresa me recompensará con buenos partido pero de qué sirve ganar la txapela si luego pego un bajón.

Además, hoy en día ganar la txapela Manomanista de Promoción no te garantiza una plaza fija en Primera.

Ahora te programan una previa a cara o cruz. Lo que me gustaría en el futuro es conseguir pasar esa previa y entrar en la liguilla para poder disfrutar de la seguridad que da jugar tres partidos más, algo que no he conseguido nunca.

¿Entonces la txapela cobra otro significado?

Es importante porque el año que viene tienes opción de jugar en Primera pero también supone sumar una txapela más. La carrera de un deportista es algo momentáneo en la vida, te puede durar apenas dos o cinco años más, excepto que seas un figura de la leche.