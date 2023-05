La final de los dos mejores de toda la temporada

Aupa pelotazales

La temporada de mano profesional arranca su recta final antes de meterse de lleno en la campaña estival con el Cuatro y Medio de San Fermín como aperitivo de las ferias y el Master. El 4 de junio se verán las caras Jokin Altuna y Aitor Elordi por la txapela del Manomanista, la que da y quita. Visto lo visto, llegan al partido del año los dos mejores pelotaris del verano a esta parte.

Cuando el torneo se presentó en Salinas de Añana, pocos daban un euro por las opciones de Aitor Elordi. Acababa se salir campeón del Parejas, y el mano a mano no figuraba en sus planes. De hecho Aspe no tenía previsto programarle en el todo frontón individual, pero las bajas de Zabaleta y Rezusta hicieron que le respescaran, junto a Danel Elezkano. Partido a partido, sin presión alguna pero con la confianza que da un buen momento de juego, y forma le han permitido estar en la final. 3º en el Cuatro y Medio, campeón de Parejas, 75% de partidos ganados desde julio hasta aquí. Y ahora la final Manomanista. Aquí no hay casualidades, sí toneladas de trabajo.

De Jokin Altuna poco se puede añadir a un palmarés gigante para un pelotari de 27 años. Subcampeón del Cuatro y Medio tras estropearse la zurda en la final, se quedó fuera de la pelea por la txapela del Parejas tras la cruel lesión de Xabier Tolosa en el último partido de la liguilla. Sin la rotura de Tolosa, quién sabe dónde podrían haber llegado. Y ha llegado al mano a mano con hambre de txapela. Cuenta los partidos por victorias, con un juego camaleónico, inteligente a más no poder en cada eliminatoria. Partirá como favorito para el dinero, pero no las tiene todas consigo. Elordi está ante el tren de su vida, y quiere subirse a él.

La semana también nos ha dejado la clasificación de dos navarros para la final del Manomanista de Promoción. Joanes Bakaikoa e Iker Salaberria. Dos currantes de la pelota, dos amantes de este deporte, dos tipos muy pelotaris, que reclaman con hechos un hueco entre la elite el año que viene. Por trabajo, compromiso y méritos deberían estar los dos, pero solo habrá hueco para quien se cale la txapela. En cualquier caso, la fiesta entre dos aficiones está garantizada el sábado en La Bombonera.