Uno muy metido; el otro, no

No me ha terminado de gustar la semifinal del Manomanista que hemos visto en el Labrit. Salvo algún tanto suelto, no hemos visto un encuentro brillante, tampoco ha sido excesivamente peloteado, ni con ningún tanto que nos haya sorprendido por su dureza o ejecución. Ha sido una semifinal en la que hemos visto a un pelotari muy metido, muy en el partido -Altuna- y a otro que no, Ezkurdia. Le he visto a Joseba como tristón, sin idea y llegando ese segundo más tarde que hace que la decisión iguaol no sea la más acertada. Y esos regalos o errores ante pelotaris como Altuna se paga muy caro.

