Darío-Elordi, ante el partido de sus vidas

El Ogeta acogió el miércoles por la mañana la elección de material para un partido que es, de facto, la oportunidad de su vida tanto para el riojano Darío Gómez como para Aitor Elordi. No hubo problema alguno en el protocolo, los dos separaron un material similar. Una pelota más viva y otra más tranquila. La cuenta atrás para el partido de su vida está en marcha.

Darío Gómez se llevó la txapela de Promoción en la final que se enfrentó ante Elordi. De eso han pasado cuatro años, y son pelotaris diferentes.

“Quiero llevar la iniciativa en el juego y que él tenga que defenderse de aire”, explica el delantero de Ezcaray. “He tratado de sacar un tipo de pelotas, pero en el suelo reaccionaban de otra manera. Ya veremos si juego con las mías o con las suyas”.

El pelotari de Aspe llega en buenas condiciones a este punto de la competición. El de Ezcaray, que se ha llevado los dos enfrentamientos mano a mano contra Elordi, no se muestra confiado para nada. “Los precedentes no sirven para nada, y menos con un pelotari como el Elordi actual, que está a un nivel increíble desde el Cuatro y Medio”, apuntaba ayer el riojano. “Aitor te mete mucha presión de aire, con el gancho y con la volea, porque acaba de cualquier lado. Creo que es muy peligroso con la derecha, porque tiene una potencia enorme, y con la zurda ha mejorado muchísimo, defiende de todas las posturas. Yo creo que antes con la derecha si le sacabas hacia atrás le faltaba fuelle. Ahora llega, y le da mucho”.

Darío sueña con la final. “Pero primero hay que sacar adelante un partido en el que hay que estar atento desde el primer pelotazo, y aprovechar el saque”, decía.

LA ILUSIÓN DE ELORDI

Aitor Elordi ya no se arruga ante desafíos tan potentes como es una semifinal del Manomanista. El de Mallabia sabe que está en un tren que, por ahora, ha pasado una vez en su vida. “Ya nos conocemos de Promoción, y de nuevo nos encontramos aquí en otra categoría, otro nivel, y me hace ilusión reencontrarnos”, comentaba ayer Elordi. “Los dos hemos evolucionado para bien, si estamos entre los cuatro mejores es por algo. Hemos dado un paso adelante, en el caso de Darío creo que se maneja muy bien en la distancia, y ha dejado fuera a gente muy importante; tengo un partido muy complicado”.

Elordi viene de ganarle al vigente campeón, Unai Laso. “Eso quiere decir algo, porque no cualquiera sale campeón y me ha dado un chute de confianza”, explica. “Yo he evolucionado en mi juego, antes donde no tenía confianza, la tengo. Eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí”.

El vizcaíno no renuncia a nada el domingo en el Ogeta. “Si he ganado a pelotaris con grandísimas cualidades en el mano a mano, por qué no voy a hacerlo con Darío”, argumentaba. “Tengo que creer en mí, porque estoy ante el partido más importante de mi vida. Ni él ni yo tenemos nada que perder, yo quiero estar en la final. Si no lo consigo, me alegraré por él”.

El gran paso adelante de Elordi, un 74,7% de victorias desde julio

Aitor Elordi es el pelotari revelación de la temporada 2022-23, además del vigente número uno del ranking. Y no es una cuestión de sensaciones, ahí están los números. Desde julio hasta hoy ha disputado 54 partidos entre encuentros de exhibición, Cuatro y Medio, Parejas y Manomanista. De los que ha ganado un 74,7%, un ratio de rendimiento sobresaliente.

Los datos de Elordi, mes a mes Descárgatelo

El paso adelante en el rendimiento de Elordi, que responde a una sustancial mejora en la respuesta física, mejor aguante y terminación de partidos, ha tenido también su consecuencia en el juego y la hora de terminar los tantos.

Y todo eso se ha traducido en un progreso deportivo. Hacer un buen verano le abrió un paso al Cuatro y Medio, donde terminó tercero. Un podio que le valió para hacerse un hueco en el Parejas, donde quedó campeón con Zabaleta. Y aunque no estaba previsto su concurso en el Manomanista, la baja de Rezusta y de Zabaleta le ha hecho jugar el mano a mano, donde su confianza le ha llevado a semis.