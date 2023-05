Altuna-Elezkano, parece un trámite pero no lo es

No habrá nada en juego el sábado 13 de mayo en el Labrit. Jokin Altuna y Danel Elezkano se enfrentan en su último capítulo de la liguilla del Manomanista con un futuro bien distinto. El delantero de Amezketa se prepara para afrontar su sexta semifinal de la prueba reina -la cuarta consecutiva-, mientras que el vizcaíno hará las maletas después de un calamitoso paso por los cuartos de final. El delantero de Amezketa se prepara para afrontar su sexta semifinal de la prueba reina -la cuarta consecutiva-, mientras que el vizcaíno hará las maletas después de un calamitoso paso por los cuartos de final.

No obstante, lo que para la galería pueda parecer una mera formalidad deportiva, para ambos protagonista no lo es. “Quien crea que esto es un trámite, que venga el sábado a restar el saque desde el seis y medio. Aquí vendremos a sufrir”, recalcó Altuna III.

Quince días de descanso ha tenido el pelotari guipuzcoano desde su último partido de la liguilla, desde entonces ha disputado un encuentro por parejas en Legazpi, el pasado lunes se ejercitó mano a mano junto a Elordi y hará un último ensayo la próxima semana. Su última victoria le concedió la calma necesaria.

“Llego tranquilo pero con ganas de jugar la última jornada de la liguilla, este partido también es de campeonato y lo quiero afrontar de esa manera. Me va a venir bien. Relajarte no te ayuda en nada”, señaló tras la elección de material. “La semana que viene tendré la semifinal contra Joseba, pero creo que es importante para mí acabar bien la liguilla. Terminar con buenas sensaciones y sin dolores”.

LA PRIMERA VEZ

Será la primera vez en su carrera como manista profesional que Altuna III se enfrente a Elezkano II a todo frontón, un rival que considera “peligroso” y sobre el que “la gente tiene una percepción equivocada”. “Danel está en un buen momento de juego, sé que ha sufrido de las manos pero creo que en este manomanista ha dado muy buen nivel”, reconoció.

El delantero vizcaíno, por su parte, quiere acabar de la mejor manera posible, a pesar de sumar dos derrotas y con un buen sabor de boca, poniéndole las cosas difíciles a un pelotari “especial”. “El campeonato ha acabado para mí. He sufrido mucho. Me veía bien de golpe, de juego, pero acababa cada partido pensando en si las manos me dejarían jugar el siguiente partido y eso para la cabeza tampoco es bueno”, argumentó el delantero de Zarátamo tras la elección de material en el Labrit. “Ahora me queda un partido muy bonito por jugar ante un grandísimo pelotari, intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible y a ver si a él le sirve para llegar en mejores condiciones a la semifinal”.