Agotadas en minutos todas las entradas para la final del Cuatro y Medio de San Fermín del 7 de julio

La fiebre por la pelota mano en el Labrit sigue siendo un fenómeno digno de estudio. La Liga de Empresas ha puesto a la venta las entradas para la próxima feria de San Fermín, que se celebrará en La Bombonera del 7 al 14 de julio y las entradas para la final del Cuatro y Medio, que se disputa el día 7 por la mañana, han volado en minutos. No queda ninguna de las 945 localidades de asiento para presenciar el encuentro. Quienes quieran asistir a uno de los partidos más señalados del año tendrán que esperar a que se saquen a la venta paseos de cancha. Y parecido sucede con el comienzo de la feria. De hecho, los festivales del fin de semana, los de los días 8 y 9 de julio -sábado y domingo- también están agotados y a partir del 10 quedan entradas, pero a un ritmo de venta sorprendente.

Hay que recordar que la liga de Empresas barajó la posibilidad de programar la final del Cuatro y Medio de San Fermín del 7 de julio por la mañana en el Navarra Arena. Además de incrementar en dos festivales la feria. La Federación Navarra de Pelota, que se veía claramente perjudicada por sacar la final del Labrit el día 7 por la mañana, pidió una contraprestación económica por la no programación y el incremento de gastos de limpieza, etc a la que la Liga no accedió. Así las cosas, los responsables del NICDO y del Instituto Navarro del Deporte, vista la situación, no accedieron a que la final del 7 de julio por la mañana se celebrara en el Navarra Arena, tal y como deseaban Aspe y Baiko. Tampoco la feria sanferminera se ha visto incrementada en cuanto a número de festivales, al coincidir las fechas que solicitaban las empresas con peticiones de otras modalidades y que también querían programar en el Labrit.