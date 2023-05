Ezkurdia-Etxeberria, el Labrit es su Cartuja

Tres horas y media antes de que Osasuna se juegue la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en La Cartuja, dos pelotaris navarros -Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria- se enfrentarán en el Labrit por una plaza en las semifinales del Manomanista. Los dos protagonistas eligieron ayer material sin queja alguna sobre el lote propuesto por el seleccionador, para un partido que no tiene antecedentes en todo el frontón. Sí en el Cuatro y Medio, donde siempre ha ganado el voleísta de Arbizu.

Son buenos amigos, comparten empresa, hacen el trabajo físico juntos a diario, se entrenan juntos en frontón... pero el sábado serán enemigos irreconciliables por una hora, el tiempo que dure el partido de la liguilla de cuartos del Manomanista. Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria, solo sobrevivirá uno en un partido en el que no habrá secretos.

Tal y como había llegado al campeonato, corto de preparación por una lesión muscular, su objetivo era llegar vivo hasta aquí. “Ya que estoy aquí me gustaría hacer un buen partido y colarme en semifinales. Es un partido sin secretos, pero esto es diferente. El que controle bien los nervios y la presión será el que se lleve el partido adelante”, comentaba ayer Ezkurdia en el Labrit.

Peio Etxeberria se ve bien y motivado para poder con Ezkurdia. “Tengo muchas ganas de jugar el partido, y espero poder pasar esa línea. Le tengo muchas ganas a ese partido porque es un todo o nada”, comentaba ayer Etxeberria. “Joseba viene de tapado, va a depender mucho con el saque y el suyo es complicado”.

Ezkurdia: “Me gusta el carácter de Osasuna”

Joseba Ezkurdia sigue el fútbol en general y a Osasuna en particular, aunque reconoce que no ha bajado nunca a El Sadar. “Es difícil ganar al Madrid, pero ojalá lo hagan. Están jugando muy bien y defendiendo muy bien, a un partido creo que pueden ganar”, comentaba Ezkurdia al término de la elección de material. “Me gusta el carácter que tiene Osasuna en el campo. Contra el Athletic me gustó cómo defendieron y cómo jugaron sin miedo en un campo como SanMamés con toda la presión que había.Pero sabían lo que querían hacer, Jagoba ha encajado muy bien y llega muy bien a los jugadores, es fundamental”.

Peio: “Ojalá ganen al Madrid, tienen su opción”

Peio Etxeberria sí que ha ido a El Sadar en alguna ocasión, sigue a Osasuna, sobre todo en la Copa. “Después de nuestro partido vamos a ir a cenar a gusto y veremos el partido con ambiente”, explica Peio Etxeberria. “Osasuna es más que fútbol, es algo que mueve a toda la comunidad y no solo por la gente que va a ir a Sevilla. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero me gusta el espíritu que tiene el equipo.No le conozco a Jagoba Arrasate, pero me cae muy bien, me parece una gran persona. Jagoba es lo que es el equipo, humilde, trabajador... el equipo es buena gente, hay detrás mucho trabajo diario. Y nosotros de alguna forma también somos así”.

La papeleta de Gaskue, un partido entre amigos

Andoni Gaskue, zaguero navarro de Aspe y botillero de Peio Etxeberria, se enfrenta el sábado a un partido complicado en la silla.Porque tanto Ezkurdia como Etxeberria son buenos amigos. El de Larrainzar espera un partido difícil. “Son dos pelotaris que pasan mucho tiempo juntos y esos partidos entre amigos siempre son complicados precisamente porque se conocen mucho”, explicaba ayer. “Yo creo que Joseba en las dos semanas de las que ha dispuesto ha tenido tiempo para preparase bien y seguro que va a llegar más encanchado. A Peio le hubiera venido mejor jugar antes, aunque está bien”.