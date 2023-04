Peio respira, Jaka se ahoga

Peio Etxeberria se quitó este sábado 22 de abril una pesada mochila de su espalda en el Labrit. Lo hizo a su estilo, con un partido duro, rocoso, físico, en el que terminó remontando y ahogando a Erik Jaka por un 12-22 que deja al campeón de 2020 fuera de la competición a falta de una jornada de la liguilla. Peio Etxeberria se jugará la plaza de semifinalista dentro de dos semanas con Joseba Ezkurdia. Cinco meses después, los dos amigos vuelven a enfrentarse en un duelo a vida o muerte.

Un cara o cruz era el partido para Jaka y Peio. Y comenzó fulgurante, con salida de Ferrari, el campeón de Lizartza. Tuvo un comienzo primoroso, mandando en el peloteo, dándole mucha altura a la pelota a bote con la derecha, y recordando al Jaka de 2020 a la hora de terminar. Le hizo en ese tramo mucho daño a Peio con la volea y el dos paredes. El de Zenotz no carburó en un arranque que se le puso muy cuesta arriba con un 9-2 preocupante. Peio no encontraba la manera de atemorizar a un Jaka que físicamente parecía sólido.

EL DESPLOME DE JAKA

Si hay algo que marca la carrera, el juego y trayectoria de Peio Etxeberria es la sana tozudez que tiene si se plantea un objetivo.

Supo no venirse abajo el navarro de Aspe, que se agarró a su poderío físico para tratar de imponer el paso y la velocidad del juego. Lo hizo en el tanto siguiente, los 24 pelotazos del 9-3 acabaron con un derechazos los pies de Jaka, que el guipuzcoano no llevó a buena.

A partir de ahí Peio Etxeberria dio un paso adelante. Atacó a la pelota y a Jaka con decisión, le puso el paso al juego, le buscó con acierto con el gancho (10-7 y 10-12) y dejó una sensación de mayor frescura que el rival, en un partido quizá sin mucho brillo pero mucho ritmo.

En la segunda mitad Jaka se fue diluyendo. De mandar pasó a estar dominado. Tuvo muchos problemas con el resto -encajó siete seguidos, los tres últimos tantos fueron con el disparo inicial-, le lastraron cuatro errores claros y, salvo un pelotazo atrás (12-16) no dio mucho más de sí.

Erik Jaka - delantero de Baiko: "No he sido menos en lo físico ni en juego en los dos partidos y me voy a casa"

“Lo que yo me pregunto es qué me ha pasado. He empezado muy bien, le tenía donde quería, fuera de sitio. No sé si me he enredado o me ha enredado, pero no he sabido poner mi ritmo y me voy con una cara de tonto terrible”.

Peio Etxeberria - delantero de Aspe: "Siempre he tenido claro que había que sufrir y que podía sacarlo adelante"

“Estoy muy contento porque era un partido a vida a muerte y me he quitado todos los momozorros que tenía en el Labrit donde no era yo. Hoy he sido yo, he luchado todo y me voy muy contento por haberle dado la vuelta al partido”