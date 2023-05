La final de Copa se enreda con la final del GRABNI para Navarra

final de la Copa del Rey que el próximo domingo van a disputar Osasuna y el Real Madrid va a tener una interferencia directa en el desenlace del GRABNI, la competición de referencia del calendario pelotazale amateur en la que Navarra tratará de revalidar su condición de campeón y en la que parte como enemigo a batir. Las finales del torneo se disputan entre el viernes y el sábado -el grueso se disputa el propio día 6 en Vitoria. Se da la circunstancia de que unos cuantos pelotaris titulares -todavía no hay un número cerrado- que debían disputar las finales no van a estar disponibles porque viajan a Sevilla para presenciar en La Cartuja la final. Laque el próximo domingo van a disputar Osasuna y el Real Madrid va a tener una interferencia directa en el, la competición de referencia delamateur en la que Navarra tratará de revalidar su condición de campeón y en la que parte como enemigo a batir. Las finales del torneo se disputan entre el viernes y el sábado -el grueso se disputa el propio día 6 en Vitoria. Se da la circunstancia de que unos cuantos pelotaris titulares -todavía no hay un número cerrado- que debían disputar las finales no van a estar disponibles porque

Los seleccionadores de las diferentes modalidades de la Federación Navarra de Pelota Vasca (FNPV) están apurando para ver con qué pelotaris cuentan finalmente, y qué disponibilidad de sustitutos tiene.

“Nos va a faltar gente, pero las circunstancias son las que son y se va a dar la circunstancia de que el año que tenemos las opciones más ajustadas que nunca, especialmente en 36 metros, nos va a fallar gente por la final de Copa”, comentaba ayer Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca. “Tenemos el peligro real de no poder revalidar el título, está muy ajustado”.

IMPOSIBLE APLAZAR

El GRABNI, el torneo en el que juegan las selecciones de Guipúzcoa, Rioja, Álava, Bizkaia, Navarra e Iparralde, se disputa sobre 60 títulos posibles. Los pelotaris de la Comunidad foral estarán presentes en 34 de las 60 finales a disputar entre viernes y sábado en Vitoria. 21 de ellas serán en frontón de 36 metros y 13 en trinquete. Este pasado fin de semana las victorias en mano individual juvenil, pala larga, corta sénior, paleta goma masculina sénior mano individual juvenil y parejas sénior en trinquete han asegurado la presencia en el mismo número de finales que el año pasado.

¿Cabía la posibilidad de que la Federación Vasca de Pelota -organizadora del campeonato- hubiera retrasado la jornada de finales vista la coincidencia con la final de la Copa del Rey de fútbol en la que está inmersa Osasuna? No. De hecho, la FNPV no se planteó ni la posibilidad de solicitarla.

“No se pidió un aplazamiento de la final porque ya había antecedentes de una circunstancia parecida y la Federación Vasca no modificó el calendario”, comentaba ayer Javier Conde, presidente de la Navarra.

31 de las 34 finales, el sábado

Navarra tiene como principal enemigo a Bizkaia en la disputa del título, simplemente porque los vizcaínos han abarcado más modalidades que los navarros. Navarra jugará tres finales el viernes: mano parejas sénior, pala sub 22 y pala sénior. Los otros 31 partidos por la txapela serán el sábado 6 -el día de la final de Copa- en Vitoria. Cesta punta juvenil, cuero juvenil. cuero sub 22, corta sub 22, corta juvenil, goma masculina juvenil, syb 22 y sénior; cuero sénior, corta sénior; frontenis masculino y femenino juvenil, masculino sub 22, femenino sénior, goma femenina sénior; mano individual y parejas juvenil. Y 12 finales de trinquete: argentina femenina juvenil, sub 22, masculina juvenil, xare sub 22, mano sub 22 y sénior, cuero juvenil, sénior y sub 22.