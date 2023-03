Laso exhibe su ADN ganador

El florete de Laso pudo con el martillo pilón de Zabaleta ayer por la tarde en el Labrit. Tenía que enredar el de Biskarret a los favoritos para el campeonato, y en verdad que lo hizo. Con un Imaz sufriente se impuso 22-19 a un desaparecido Elordi, al que le pudo el compromiso, y un Zabaleta, que tuvo que jugar por los dos para morir en la orilla.

El Parejas es juego, técnica, físico... también cabeza y carácter. Se vieron ayer en el Labrit las dos caras de la moneda. Partían como favoritos indiscutibles para el dinero Elordi-Zabaleta. Sucedió que a Aitor Elordi, la revelación del torneo, se le atragantó el partido. Tuvo un mal comienzo, dos errores -la volea del 2-0 abajo y un gancho marrado en el 4-1- que le hicieron dudar. No conseguía entrar en juego, ni en ataque ni en defensa. Y hay un dato esclarecedor. No hizo su primer tanto en juego hasta una dejada que dibujó al ancho en el 15-11.

La cara de la moneda fue Unai Laso. El campeón manomanista demostró ayer que es un competidor nato, que es el suyo un carácter ganador. Cuando huele la sangre del contrario, se lanza a por él sin compasión. Venía con la idea de casa de sacudir el árbol, mover y enredar a los azules. Y en cuanto vio la debilidad de Elordi se fue a por él. Laso mostró carácter para defender, porque tuvo que bajar muchas veces hasta el cinco para oxigenar a un Imaz apurado por el bombardeo de Zabaleta. Carácter ganador en ataque. Dejó tantos brillantes con las dos manos. El dos paredes de derecha desde el ancho del 11-8 para enmarcar, como la volea del 15-10 que dejó sentados a los dos azules. Carácter al asumir riesgos para ganar el partido cuando apretó Zabaleta. Como en el 20-19, restó el saque y seguido se fue adelante para mandar un derechazo atrás. O el saque dos paredes del 21-19. Hay que saber y tener arrojos para hacerlo.

ZABALETA, UNO PARA DOS

José Javier Zabaleta jugó solo buena parte del partido. La desconexión de Elordi hizo que tuviera que multiplicarse no solo a la hora de castigar a Imaz, sino también a cubrir los huecos que dejaba el vizcaíno.

El de Etxarren sometió a Imaz a pelotazos. El oiartzundarra sufrió para mantener el tipo. Zabaleta cobró pelotazos imponentes, terminó con siete tantos hechos. Fue quien mantuvo viva la llama. Llegó a remontar hasta un 15-14 e incluso a igualar a 20 tantos. Pero es humano. No pudo contra los dos colorados. Porque Laso es mucho Laso. Y en el Labrit, más.

LASO-IMAZ 22

ELORDI-ZABALETA 19

Frontón. Labrit, nuevo llenazo en La Bombonera. Magnífico ambiente en la grada.

Marcador. 3-0, 3-1, 5-1, 5-5, 7-5, 7-7, 10-7, 10-8, 11-8, 11-9, 12-9, 12-10, 15-10, 15-14, 17-14, 17-15, 19-15, 19-16 19-19 y 22-19.

Duración. 105 minutos.

Pelotazos. 510.

Tantos hechos. 11 de Laso, 0 de Imaz, 4 de Elordi, 7 de Zabaleta.

Tantos perdidos. 5 de Laso, 2 de Imaz, 7 de Elordi, 2 de Zabaleta..

Dinero. 100 a 50 por Elordi-Zabaleta.

Incidencias. Se puso la calefacción para evitar los problemas de humedad del sábado pasado.

LIGUILLA DE SEMIFINALES

2ª jornada

Sábado / Labrit

Laso-Imaz, 22; Elordi-Zabaleta, 19.

Domingo / Eibar

Altuna-Tolosa contra Peña-Mariezkurrena.



CLASIFICACIÓN

1. Laso-Imaz (Baiko) 2+4

2. Elordi-Zabaleta (Aspe) 1+5

3. Altuna-Tolosa (Aspe) 0-1

4. Peña-Mariezkurrena (Baiko) 0-8



40pelotazos

SE CRUZARON en el 19-16, el más duro del partido y en el que Elordi sumó su primer tanto atrás.



UNO A UNO

Laso (9) Fue el mejor del partido. Vio la debilidad de Elordi y supo jugar a los azules. Ayudó mucho en defensa.

Imaz (6) No lo tuvo fácil ante las arremetidas de Zabaleta. Pero aguantó el tipo.

Elordi (4) Estuvo desaparecido gran parte del partido. Nervioso, fallón e indeciso.

Zabaleta (8) Tuvo que multiplicarse por dos, y no pudo. Dejó pelotazos soberbios.

J.P. Urdiroz

Laso: "He disfrutado como hace tiempo"

Unai Laso se llevó una ovación tremenda en el Labrit, donde firmó un partido enorme. El campeón de Biskarret estaba feliz porque toda la final con la yema de los dedos. “Desde el principio hemos salido muy enchufados, yo tenía que meter ritmo, Ander que aguantar como pudiera. Me he sentido muy bien y ganar a esta pareja con un Jose tan bueno ha sido increíble. He disfrutado en la cancha como hacía tiempo. Cuando estás con confianza psicológica, disfrutras, y me ha tocado defender mucho también”, dijo.

Elordi: "No hay explicación, ha sido mi peor partido"

Aitor Elordi dio la cara a pesar de la derrota y de no haber sido ni la sombra de lo que ha sido en el Parejas. “Ha sido un partido muy difícil para mí, es el peor partido que he jugado en el Parejas. Zabaleta además de estar en su sitio ha tenido que estar donde yo no estaba, y eso ha influido en el partido”, comentaba. “No sé darle una explicación a esto. Igual ha sido la tensión o la presión por lo que había en juego. La semana pasada me afectó menos. Hoy desde el principio me he visto sin la tensión de la semana pasada”.

Laso-Imaz son finalistas si ganan Altuna-Tolosa

La victoria de Laso-Imaz en el Labrit hace que si Altuna III-Tolosa les ganan esta tarde a Peña II-Mariezkurrena les convierte en finalistas a la pareja de Baiko y dejaría sin opciones a Peña-Mariezkurrena. La segunda plaza se la jugarían entre Altuna-Tolosa y Elordi-Zabaleta en la jornada final.

Si ganan Peña II-Mariezkurrena dejarían sin opciones a Altuna III-Tolosa y todas las opciones abiertas para las otras tres parejas implicadas.

Los partidos de la última jornada se disputarán el sábado en Pamplona y el domingo en Bilbao, aunque no se ha determinado aún con qué cruces. Va a depender de lo que suceda esta tarde en el Astelena.