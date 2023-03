Zabaleta-Mariezkurrena, el pulso más esperado del Parejas

Los problemas que Jon Mariezkurrena ha arrastrado en su mano derecha han impedido hasta ahora el duelo de los dos zagueros más potentes del Parejas. El sábado, al fin, y con un Labrit a reventar, se verán las caras los dos derechas más potentes del cuadro de zagueros. Jon Mariezkurrena abren las semifinales del campeonato en el pulso más esperado de la competición. El sábado, al fin, y con un Labrit a reventar, se verán las caras los dos derechas más potentes del cuadro de zagueros. José Javier Zabaleta abren las semifinales del campeonato en el pulso más esperado de la competición.

Que no se hayan visto en lo que va de competición no quiere decir que Zabaleta y Mariezkurrena no sean dos viejos conocidos. Desde la edición de 2019, la primera en la que coincidieron los dos, hasta la fecha se han enfrentado en el Parejas en ocho ocasiones, con siete victorias para el bombardero de Etxarren por una sola del de Berriozar, la que consiguió en la edición que jugó con Altuna cuando estuvo cedido en Aspe.

Se han medido también en otros cuatro partidos pertenecientes al Masters Caixabank, con reparto de dos triunfos para cada uno de ellos.

LLEGAN EN BUENAS CONDICIONES

El choque entre los dos zagueros es esperado por los aficionados, pero también por los propios protagonistas, que se llevan muy bien y que bromearon a la hora de hacerse la foto que ilustra esta información.

Zabaleta y Mariezkurrena se conocen muy bien y se respetan muchísimo.

“Jose es un zaguero que te obliga mucho. El derechazo de Zabaleta es el más duro y más fuerte que he visto nunca. Creo que la mayoría opinamos eso”, comentaba ayer Mariezkurrena, que llega sin ningún problema en su mano derecha. “Es muy complicado hacerle contra, pero lo vamos a intentar. Si lo hemos hecho en otros partidos, lo podemos repetir”.

José Javier Zabaleta, que viene de una primera fase espectacular, respeta mucho a Jon Mariezkurrena. “Son una pareja que está en forma,q ue viene de hacer buenos partidos. Jon le da muchísimo atrás, la pelota te viene con mucha velocidad y muy lejos. Si lo hacen un poco bien se van a venir arriba”, dice. “

Mariezkurrena le da mucho, la pelota te viene muy atrás y con mucha velocidad. José Javier Zabaleta. Zaguero de Aspe



El derechazo de Jose es el más duro y más fuerte que he visto nunca.

Jon Mariezkurrena. Zaguero de Baiko

UN MATERIAL DIFERENTE

La apertura de la liguilla de semifinales en el Labrit tuvo su aperitivo ayer con la elección de material. Un protocolo que encerró su curiosidad. Eligieron primero Elordi y Zabaleta, que apuraron los diez minutos reglamentarios hasta que dieron con las tres pelotas. Se lo pensaron y repensaron los de Aspe. Separaron pelota con menos bote, pero menos seca que en otras ocasiones. Dieron 105.4, 105.6 y 105.7 gramos en la báscula.

La elección de Peña II-Mariezkurrena fue express. En tres minutos cronometrados solventaron el protocolo. Sabían lo que que querían y lo encontraron. No hubo queja por parte de ninguno de los dos combinados.