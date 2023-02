Iosu Eskiroz, zaguero de Baiko: "He demostrado que pueden contar conmigo"

La plaga de lesiones que está afectando a Baiko -9 pelotaris de baja la semana pasada- tiene su cara buena. Como la posibilidad de ver qué dan de sí jóvenes zaguero como el navarro Iosu Eskiroz (Makirriain-Ezkabarte, 1998). El sábado jugará su segundo partido como zaguero de Laso, antes suplió con éxito -dos partidos, dos victorias- a Jon Mariezkurrena. El sábado afronta un partido trascendental en el Labrit.

¿Cómo está siendo jugar el Parejas?

Una experiencia muy buena, he jugado cuatro partidos, los dos primeros los ganamos, el otro no ha podido ser. Estoy dando un buen nivel y estoy contento.

¿Qué es lo que más le ha llamado?

El ritmo, sin duda. Es mucho más alto y se complica todo mucho más. Si se juega con más ritmo hay mucho menos tiempo para pensar y reaccionar, te cansas más y tomas peores decisiones. Pensaba que me iba a costar más hacerme al ritmo y al juego.

¿La sensación es que le atropellan?

Es que de pelotazo a pelotazo no tienes tiempo para pensar. Los problemas en el deporte suelen venir cuando las ideas no están claras. Lo estoy llevando bastante bien.

Y todo con un cambio muy repentino de una semana a otra.

Lo mejor de todo esto es que han contado conmigo para la suplencia. Yo lo que he buscado en todos los partidos es demostrarle a la empresa que puede contar conmigo porque tengo nivel. Estoy a un buen nivel.

¿Quién le ha ‘asustado’ más?

Elordi-Zabaleta están increíbles. Jose sabemos todos el zaguero que es, pero otra cosa es vivirlo allí. Y Elordi le está acompañando muy bien. Resulta difícil buscarles un punto débil porque defienden mucho, al ataque dan miedo... es una pareja contra la que sientes impotencia.

Es el pelotazo de Zabaleta.

Es que no solo es un pelotazo que te suelta de vez en cuando, es que son todos. Zabaleta te castiga una barbaridad, y luego está Elordi, que lo que le pasa por delante lo aprovecha a la perfección.

¿Qué receta deja un partido de campeonato de Primera?

Más que la paliza física, la paliza mental. Al final de un partido notas que tienes todo el cuerpo agarrotado, y más que por la paliza física es por la tensión de los nervios; acabas agarrotado. El esfuerzo físico en sí es importante y te desgasta, pero mentalmente es muy duro.

¿Por qué?

Porque hay muchas cosas en juego, porque hay mucha tensión y por la presión que te metes a ti mismo. Al final, sales a la cancha y lo quieres hacer bien.

¿Qué es ganar un partido de Primera?

Ganar es lo más importante, pero en mi caso si pierdo y he hecho las cosas bien, me quedo satisfecho. Ganar te ilusiona, y en mi caso que soy suplente, lo vives y lo disfrutas mogollón.

Ha jugado cuatro semanas en Primera, ¿en qué ve que puede mejorar?

Yo estoy supercontento de cómo estoy haciendo las cosas. Voy a seguir entrenando y trabajando todo lo que pueda. Pero ya saben que estoy ahí y que pueden contar conmigo. Lo que venga, bienvenido.

¿Cuánto ha hablado con Mariezkurrena y con Imaz, los pelotaris a los que suple?

Antes de los partidos sí que hemos comentado cosas, y ellos siempre me han dicho que esté tranquilo, no me han metido ninguna presión. El revés, siempre me han dicho que jugara lo más a gusto posible, que disfrutara. Y es lo que he intentado hacer

Larrazabal y usted, que estaban arriba en Promoción, han tenido que entrar como suplentes. ¿Qué pasa ahora?

La empresa ha tenido un montón de bajas y hemos tenido que entrar. Pero bueno el Parejas de Promoción no ha terminado, y si nos toca volver, volveremos con todas las ganas porque estamos peleando el campeonato.

Aimar Olaizola ha comentado que usted y Larrazabal son los dos pelotaris con más proyección de la empresa.

Pues es de agradecer mucho. Cuando alguien como Aimar te dice que lo estás haciendo bien, es un acicate para seguir trabajando y entrenando . Al final se ve que están valorando el trabajo que estamos haciendo. Yo estoy de acuerdo con que Iker Larrazabal viene con una proyección increíble, le da mucha velocidad a la pelota. Trabaja mucho, se prepara a tope y creo que tiene un futuro grande.