Eskiroz: “La empresa sabe que pueden contar conmigo”

El navarro Iosu Eskiroz tuvo ayer la difícil misión de suplir a Jon Mariezkurrena en el Parejas, y el zaguero de Markalain cumplió como suplente en Etxeberri. No solo por la victoria, sino por el juego.

“Al principio me ha costado un poco entrar en el partido porque estaba nervioso, pero luego ha ido muy bien. Peña II me ha ayudado mucho, me ha quitado muchísima pelota y me he ido encontrando cada vez más a gusto”, comentaba ayer el zaguero de Makirriain. “La diferencia respecto Segunda es el ritmo, que es bastante más intenso. Aunque físicamente he terminado bien y creo que he cumplido”.

Eskiroz cree que ha sido determinante el tramo final en el que han estado más acertados, y espera que Mariekzurrena vuelva enseguida. “Esperoque Jon vuelva, mi sitio está en Promoción donde vamos segundos. Pero saben que pueden contar conmigo”.

SU PARTIDO EN DATOS

Pelotazos a buena 160

Restos de saque 10

Saques encajados 0

Ganados atrás 1

Perdidas de derecha 3

Perdidas de zurda 4