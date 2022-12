Jokin Altuna quiere volver en el Labrit

La única señal que queda en la derecha de Jokin Altuna de la dura final del Cuatro y Medio es una ligera mancha violácea en la palma. El amezquetarra se estropeó la mano en el tanto 4-6, terminó con la derecha destrozada y desde entonces no ha vuelto a vestirse de blanco. El amezquetarra se estropeó la mano en el tanto 4-6, terminó con la derecha destrozada y desde entonces no ha vuelto a vestirse de blanco.

“No fue como un mal de manos, cuando se te mete una pelota. Fue notar un punto en la mano como si tuviera electricidad ahí, superintenso”, relataba ayer el mago de Amezketa.

Lo que le pasó a Altuna en su final contra Joseba Ezkurdia en la Jaula fue que literalmente se le reventó un vaso sanguíneo por impacto de una pelota. Terminó el partido dolorido, con la mano muy hinchada. En la cena posterior empezó a aparecer un derrame violáceo muy aparatoso, espectacular. Y desde entonces el delantero ha trabajado por intentar volver a las canchas. Sin prisa, porque el Parejas son 14 semanas en su primera fase, pero sin pausa. Está Altuna en el difícil equilibrio de no asumir riesgos innecesarios, ni tampoco prolongar más allá de lo necesario su baja.

“La semana pasada no mejoré nada y me quedé un poco preocupado. Pero Txema Urrutia (el médico de Aspe) ya me comentó que esto podía irse a las tres semanas hasta que se recuperara”, explicaba ayer el delantero de Aspe. “Esta semana ya he hecho entrenamientos y las sensaciones han sido buenas”.

REHACER LA MANO

Que la lesión haya sido provocada por la rotura de un vaso sanguíneo, no por un impacto, ha implicado que el pelotari no se haya podido someter a tratamiento de masaje para mejorar el estado de la mano.

En este tiempo Altuna ha aprovechado para hacer manos, muy suave y sin tacos. El sábado pasado hizo un entrenamiento de parejas, pero solo pudo sacar. El martes hizo otra sesión con sensaciones mucho más positivas. Y mañana volverá a hacer otra prueba.

“Tengo muchas ganas de volver, pero tengo claro que no puedo salir a hacer el gamba; jugar un partido y volver a suspender a la semana siguiente”, comentaba ayer el pelotari de Aspe. “Quiero recuperar bien la mano. No es un mal de manos o una fibrosis, es una vena que se ha roto. Yo noto que la mano la tengo bien, dura. Yo estoy muy motivado y con muchas ganas de volver a jugar, porque habrá un ambiente terrible en el Labrit”.

“VA A SER UN PAREJAS DURO"

Jokin Altuna ha visto las dos jornadas del Parejas como espectador. Su zaguero -Xabier Tolosa- cayó en la primera jornada y el martes ganó por la mínima a Peio Etxeberria-Tolosa. El amezquetarra cree que va a ser un Parejas de gran dureza.

"Tengo unas ganas terribles de salir en el Labrit, pero no voy a hacer el gamba. No tiene sentido salir para suspender al partido siguiente. Hay que ver cómo responde la mano", Jokin Altuna. Delantero de Aspe

“He visto dos o tres parejas que van a estar arriba seguro. Pero luego por debajo hay mucho trabajo, muchos partido muy igualados. Parece que los partidos no se van a decidir por un 22-10, sino que habrá mucho trabajo detrás, y esos puntos dan mucho”, comentaba ayer Altuna. “Por ejemplo Peio Etxeberria y Rezusta llevan 41 tantos de los 44 posibles en dos partidos, y llevan cero puntos. Aquí hay que sumar puntos”.

Altuna cree que Peña-Mariezkurrena y Elordi-Zabaleta son quienes están marcando la diferencia, porque atrás mandan y adelante terminan muy bien. “Creo que Urruti-Albisu pueden llegara ser una pareja muy buena, Unai e Imaz van a estar seguro, lo mismo que Ezkurdia y Martija”, apunta. “Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, intentar sumar puntos, dar todo en cada partido y luego a ver qué tal”.

Altuna acompañó ayer a Tolosa en la elección de material. Lo hizo sin ponerse los tacos. Si no estuviera listo, le volvería a sustituir Elezkano II.